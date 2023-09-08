Стивен Фрай, Джоффри из "Игры престолов" и Шон Пенн: что наиболее поразило мировых звезд в Украине

Звезды приезжают в Украину, несмотря на опасность ракетных ударов со стороны рф

Мировые знаменитости и голливудские звезды не остаются в стороне от российско-украинской войны и продолжают поддерживать нашу страну. На вокзалах разных украинских городов до сих пор можно встретить если не Анджелину Джоли, то хотя бы Орландо Блума или Шона Пенна.

На днях в Киев приехал известный британский комедийный актер Стивен Фрай для проведения саммита первых леди и джентльменов. "Телеграф" рассказывает, с какими месседжами едут иностранцы в Украину и какие впечатления получают, увидев все своими глазами:

Стивен Фрай о кофе в Киеве

Британский актер и писатель Стивен Фрай провел четыре насыщенных дня в Киеве, за это время он успел побыть ведущим на саммите первых леди и джентльменов, пережить обстрел, посетить Бабий Яр, пообщаться с Владимиром Зеленским, выступить на вечере стенд-апа и сходить в скрытый спикер. бар.

Когда журналисты спросили его о впечатлениях от Киева, Фрай ответил, что считает местных людей и доброту, а не архитектуру:

"Я боялся, что попаду на улицу города, в агрессивное общество перепуганных людей. А люди улыбаются и здороваются. Кстати, у вас самый вкусный кофе в Европе!" — добавил британский актер, добавив, что очень хотел увидеть Золотые ворота и было приятно видеть многих туристов, там были выставки неподалеку.

О своих приключениях в Украине Фрай активно рассказывал в постах и Instagram, и одним из них было сообщение о баре Бармендиктат. Фрай отметил, что Киев полон сюрпризов:

Довольно самое прекрасное место – теплые, замечательные хозяева, есть каждый скотч, о котором вы когда-нибудь слышали, даже фантастические туалеты. Прекрасное зрелище (граффити с изображением актера Монти-Пайтона Джона Клиза), который странно идет вниз, приветствуя вас, когда вы спускаетесь по лестнице. Идеальное противовоздушное укрытие… Киев полон сюрпризов", — написал Фрай.

Шон Пенн: Украина – это Битлз

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн также был в Киеве на Саммите первых леди и джентльменов, где он был приглашенным гостем и одним из спикеров. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина должна победить в войне с Россией и стать успешной страной.

"Мы все надеемся, что Украина станет катализатором перемен в истории человечества. Я приезжаю в Украину в эти времена, когда идет война, и я понимаю, как это сложно. Но приезжаю и понимаю, как же здесь пахнет единством. Украина должна выиграть и быть успешной", — отметил режиссер.

Пенн снял документальный фильм "Суперсила" о войне в Украине и в феврале 2023 представил его на Берлинском кинофестивале. Этот фильм должен объяснять иностранцам, что такое Украина. Даже сам Шон Пенн признавался, что плохо знал историю Украины и только при подготовке к съемкам понял, как изменилась страна с 2014 года. Документальные кадры иллюстрируют рассказ о Майдане, падении режима Януковича и оккупации Крыма, а затем и полномасштабном вторжении. Россия представлена в фильме как террористическое государство, продемонстрированы многочисленные свидетельства преступлений вооруженных сил России против мирного населения.

Во время презентации "Суперсили" на Берлинале Пенн сказал, что Украина сейчас – это современный аналог группы "Битлз", которая в свое время достучалась в мир и призвала к миру.

Звезда "Игры престолов" о воздушной тревоге

Ирландский актер Джек Глисон, известный ролью Джоффри в сериале "Игра престолов", в феврале приехал в Киев, чтобы передать пикап от британских волонтеров для ВСУ. Он также встретился с поклонниками в помещении Театра юного зрителя.

Во время его выступления раздалась воздушная тревога, но Джек увидел, что никто, мягко говоря, не паникует и решил проигнорировать ее:

"Когда у вас зазвучала сирена, вы не были напуганы, вы сказали "О, черт, опять воздушная тревога". Вы были все расслаблены, поэтому и мне не было страшно. Если бы все паниковали, я бы тоже начал паниковать. Устойчивость, которую вы демонстрируете, она невероятно вдохновляет. Мне повезло жить в месте, где нет конфликта или войны. Конфликт в Ирландии закончился раньше, чем я родился", — сказал актер.

Также он признался, что ожидал увидеть в Украине снег стереотипный снег, как в фильмах, и его отсутствие очень удивило

"Я ожидал, что здесь будет очень холодно. Взял с собой теплую зимнюю обувь. А тут так тепло! Этим я действительно был поражен. Еще у вас в метро на табло указано точное время до прибытия поезда. В нашем метро может быть написано, что поезд приедет через 10 мин, а на самом деле он будет завтра", — сказал Джек, хотя в отношении второго он ошибся.

Бен Стиллер

Американский актер Бен Стиллер, снимавшийся в фильмах "Ночь в музее", "Знакомство с Факерами" и других, приехал в Украину в июне прошлого года и удивил киевлян прогулкой по Крещатику, где с ним фотографировались все желающие. Актер побывал во Львове, Киеве, а также в Ирпене и Буче. Больше всего Бена шокировали разрушения, нанесенные оккупантами, и истории людей

В интервью BBC Breakfast Стиллер сказал: "Я актер, поэтому первое, что я думаю, это: "О, это выглядит как фильм". Но масштаб этого гораздо больше, и это реальность, поэтому это очень огорчает".

назвал сцены разрушенной войной Украины "тревожными", "шокирующими" и масштабнее любого фильма.

Тимоти Снайдер

Профессор престижного Йельского университета Тимоти Снайдер уже стал гостем Украины на уровне "профи", поскольку является послом платформы United 24, собирал средства на "Ловца шахидов", а также постоянно выступал перед студентами Украинского католического университета во Львове. Сейчас Снайдер снова путешествует по городам Украины и выкладывает в Twitter фото-загадки, где предлагает своим фоловерам отгадать город по селфи.

Профессор уже запостил фотографии из Киева, Николаева, посетил Херсон, который постоянно обстреливают кафиры, и поделился своими размышлениями о состоянии войны сейчас в посту, призывая Запад оказывать больше помощи, потому что это в интересах самого Запада.

"Привет из Киева. Последние несколько дней я провел в Украине, здесь, в столице, и в южных областях Одессы, Николаева и Херсона, пытаясь понять состояние войны. Я напишу больше об этом опыте, но я подумал, что это может быть хорошее время, чтобы поделиться своим самым общим ощущением. Это решающий момент, частично из-за происходящего, а частично из-за нашего собственного ощущения времени. Полтора года для нас непростой период. Нам бы хотелось думать, что это можно быстро завершить с помощью того или иного наступления, или оружия Когда война не заканчивается быстро, мы переходим к идее, что это "патовая ситуация", то есть ситуация, которая продолжается вечно. Это неправда и служит своеобразным оправданием, чтобы не понять, что происходит", — написал историк.

Напомним, ранее в мае в Киев приехала актриса "Викингов" Кэтрин Винник, у которой есть украинские корни, и звезда сериала "Звездные войны: Асока" Иванна Сахно, которая кстати родилась в украинской столице.