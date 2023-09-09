В ряде областей Украины потеплеет почти до +30: кто эти счастливчики

Больше всего тепла достанется не южным областям, а западным

Большинство областей Украины успели прочувствовать "первое дыхание" осени. Однако с воскресенья, 10 сентября, в ряде регионов заметно потеплеет.

В отдельных областях воздух прогреется до 28-29 градусов Цельсия. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В воскресенье, 10 сентября, теплее всего будет в Закарпатской области, где местами может быть тепло до 29 градусов. Во Львовской и Волынской областях может быть до +28. В Ровенской, Ивано-Франковской и Черновицкой, — до 27 градусов.

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В понедельник, 11 сентября, эти тенденции в целом сохранятся.

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А вот во вторник, 12 сентября, потепление распространится и на другие области. Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской областях ожидается до +29, а в Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет до +28 градусов Цельсия. В Киеве в этот день ожидается 25-27 градусов.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда, по прогнозам синоптиков, украинцам ждать первых заморозков в 2023 году.