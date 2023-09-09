Готовимся к зиме вовремя: полезные советы для владельцев квартир

Энергетики предупреждают, что отопительный сезон 2023-2024 готовит новые испытания

В условиях полномасштабного вторжения россии на территорию Украины из-за постоянных ракетных атак украинская энергетическая система переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что частично энергосистему и оборудование удалось восстановить, достичь довоенного состояния энергетической отрасли пока не удалось. Более того, по данным ГУР, россия готовит новые атаки на энергосистему Украины.

Учитывая ситуацию, владельцам частных усадеб и квартир уже следует начинать работы, которые помогут пережить зиму в тепле. Как правильно подготовить "энергетические сани", пишет BigKyiv.

Определите вашу финансовую способность — сколько средств можете потратить, чтобы повысить свою готовность к чрезвычайным ситуациям.

Составьте план действий, если временно (до двух суток) будет прекращено: а) газоснабжение; б) теплоснабжение; в) водоснабжение; г) электроснабжение.

Ни в коем случае не демонтируйте установленное оборудование (радиаторы отопления, газовые плиты и т.п.), поскольку основным вашим заданием является не его замена, а создание резервов на случай чрезвычайной ситуации.

Распишите план действий на случай эвакуации из дома.

Уменьшите потери тепловой энергии – для этого убедитесь в отсутствии щелей в оконных рамах. При необходимости установите современные стеклопакеты или вложите уплотнитель в рамы и заклейте их по периметру изолентой или скотчем. Можно наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку, повесить на окна жалюзи или более плотные занавески, но не прикрывайте ими радиаторы отопления.

Установите теплоотражающие экраны на стены радиаторов отопления.

Застелите пол ковровым покрытием хотя бы в комнатах, где проводите больше времени (особенно на первом этаже). Стену, которая промерзает зимой, также защитите от холода ковром или другим покрытием – пенополистирольными листами, гипсокартоном, пробковой настенной плиткой или пробковыми обоями (при невозможности это сделать, повесьте на холодную стену плотные занавески, создав дополнительную прослойку воздуха между ней и комнат).

Убедитесь в отсутствии щелей между полотном дверей и дверными коробками и если они есть – наклейте уплотнитель по периметру дверных коробок. По возможности, установите двойную дверь на входе в квартиру или оббейте внешнюю сторону двери дерматином, подложив под него слой изолона, стекловаты, поролона. Чтобы сохранить тепло, плотно закрывайте двери между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Если в подъезде есть входной тамбур с двумя дверями, открывайте вторую дверь, только когда закроется входная, и закрывайте ее за собой.

Закройте часть вентиляционных отверстий в комнате. Если у вас установлены инверторные сплит-системы (кондиционеры), проверьте их пригодность для догрева помещений.

Повышайте культуру потребления энергии – замените все лампы накаливания на светодиодные, оставляйте работающими минимально достаточное количество ламп, расположите мебель так, чтобы получить максимальное естественное освещение.

Руководствуйтесь принципом "не более одного включенного мощного прибора одновременно" — такими приборами являются "теплые полы", бойлеры, электрические плиты, духовые шкафы, стиральные и посудомоечные машины, электрические конвекторы, чайники, утюги, микроволновые печи, кофеварки и т.д.

Предпочитайте экономичные режимы работы оборудования, используйте таймеры для использования большой бытовой техникой преимущественно ночью и не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Максимально загружайте стиральную машину и используйте температуру стирки 30 ∘С, готовьте в духовом шкафу несколько блюд одновременно, после чего откройте ее дверцу, чтобы использовать остаточную теплоту для догрева кухни, отдавайте предпочтение блюдам, приготовление которых не требует больших затрат энергии, а в пиковые часы (08:00-10:00, 17:00-23:00) грейте воду на газовой плите, не кипятите полный чайник, если необходимо половина или меньше, используйте термосы.

Рационально используйте горячую и холодную воду – установите аэраторы на кранах, замените душем принятие ванны, закрывайте кран, когда чистите зубы. По возможности установите и используйте термостатические регуляторы на радиаторах отопления. При этом не перегревайте и не пересушивайте комнаты, поддерживайте в них температуру не выше 21 °С и относительную влажность 40-60%, установите реле защиты от скачков напряжения.

Ранее "Телеграф" писал, как уже сейчас начать готовиться к приходу минусов за окном.