Готовимся к зиме вовремя: полезные советы для владельцев квартир
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Энергетики предупреждают, что отопительный сезон 2023-2024 готовит новые испытания
В условиях полномасштабного вторжения россии на территорию Украины из-за постоянных ракетных атак украинская энергетическая система переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что частично энергосистему и оборудование удалось восстановить, достичь довоенного состояния энергетической отрасли пока не удалось. Более того, по данным ГУР, россия готовит новые атаки на энергосистему Украины.
Учитывая ситуацию, владельцам частных усадеб и квартир уже следует начинать работы, которые помогут пережить зиму в тепле. Как правильно подготовить "энергетические сани", пишет BigKyiv.
- Определите вашу финансовую способность — сколько средств можете потратить, чтобы повысить свою готовность к чрезвычайным ситуациям.
- Составьте план действий, если временно (до двух суток) будет прекращено: а) газоснабжение; б) теплоснабжение; в) водоснабжение; г) электроснабжение.
- Ни в коем случае не демонтируйте установленное оборудование (радиаторы отопления, газовые плиты и т.п.), поскольку основным вашим заданием является не его замена, а создание резервов на случай чрезвычайной ситуации.
- Распишите план действий на случай эвакуации из дома.
- Уменьшите потери тепловой энергии – для этого убедитесь в отсутствии щелей в оконных рамах. При необходимости установите современные стеклопакеты или вложите уплотнитель в рамы и заклейте их по периметру изолентой или скотчем. Можно наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку, повесить на окна жалюзи или более плотные занавески, но не прикрывайте ими радиаторы отопления.
- Установите теплоотражающие экраны на стены радиаторов отопления.
- Застелите пол ковровым покрытием хотя бы в комнатах, где проводите больше времени (особенно на первом этаже). Стену, которая промерзает зимой, также защитите от холода ковром или другим покрытием – пенополистирольными листами, гипсокартоном, пробковой настенной плиткой или пробковыми обоями (при невозможности это сделать, повесьте на холодную стену плотные занавески, создав дополнительную прослойку воздуха между ней и комнат).
- Убедитесь в отсутствии щелей между полотном дверей и дверными коробками и если они есть – наклейте уплотнитель по периметру дверных коробок. По возможности, установите двойную дверь на входе в квартиру или оббейте внешнюю сторону двери дерматином, подложив под него слой изолона, стекловаты, поролона. Чтобы сохранить тепло, плотно закрывайте двери между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. Если в подъезде есть входной тамбур с двумя дверями, открывайте вторую дверь, только когда закроется входная, и закрывайте ее за собой.
- Закройте часть вентиляционных отверстий в комнате. Если у вас установлены инверторные сплит-системы (кондиционеры), проверьте их пригодность для догрева помещений.
- Повышайте культуру потребления энергии – замените все лампы накаливания на светодиодные, оставляйте работающими минимально достаточное количество ламп, расположите мебель так, чтобы получить максимальное естественное освещение.
- Руководствуйтесь принципом "не более одного включенного мощного прибора одновременно" — такими приборами являются "теплые полы", бойлеры, электрические плиты, духовые шкафы, стиральные и посудомоечные машины, электрические конвекторы, чайники, утюги, микроволновые печи, кофеварки и т.д.
- Предпочитайте экономичные режимы работы оборудования, используйте таймеры для использования большой бытовой техникой преимущественно ночью и не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Максимально загружайте стиральную машину и используйте температуру стирки 30 ∘С, готовьте в духовом шкафу несколько блюд одновременно, после чего откройте ее дверцу, чтобы использовать остаточную теплоту для догрева кухни, отдавайте предпочтение блюдам, приготовление которых не требует больших затрат энергии, а в пиковые часы (08:00-10:00, 17:00-23:00) грейте воду на газовой плите, не кипятите полный чайник, если необходимо половина или меньше, используйте термосы.
- Рационально используйте горячую и холодную воду – установите аэраторы на кранах, замените душем принятие ванны, закрывайте кран, когда чистите зубы. По возможности установите и используйте термостатические регуляторы на радиаторах отопления. При этом не перегревайте и не пересушивайте комнаты, поддерживайте в них температуру не выше 21 °С и относительную влажность 40-60%, установите реле защиты от скачков напряжения.
Ранее "Телеграф" писал, как уже сейчас начать готовиться к приходу минусов за окном.