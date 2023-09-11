Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник, на этот раз на луганское направление

При содействии фонда на фронт отправилось уже более двухсот машин

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины очередной внедорожник высокой проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже активно задействован в работе стрелкового батальона в районе Дибровы Луганской области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.