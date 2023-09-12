Ни обещаний, ни прощаний: чем для Украины завершилась встреча G20 и почему большего ожидать не следует

Прямого осуждения россии за войну против Украины высказано не было

Результаты саммита "Большой двадцатки", проходившего 9-10 сентября в Нью-Дели, получили волну критики за "компромиссность" финального коммюнике. В частности, в итоговой декларации россия не была названа государством-агрессором, а война против Украины не получила прямого осуждения со стороны участников встречи, давших ей обезличенную формулировку "война в Украине".

Парадокс состоит в том, что не желая уделять "лишнее" внимание Украине (в этом году президенту Владимиру Зеленскому не разрешили выступить даже по видеосвязи) и вопросам безопасности, Индия получила обратный эффект. После обнародования коммюнике оправдываться за него перед Украиной пришлось доброй половине государств-участников встречи.

Почему "Большая двадцатка" продемонстрировала регресс в решимости дипломатического противостояния россии, и какие последствия это будет иметь для Украины, "Телеграф" спрашивал у политических экспертов и украинских чиновников.

Позиция двадцати и реакция Украины

Сдержанность позиции относительно полномасштабной войны рф против Украины в итоговой декларации G20 могла быть продиктована многими факторами, однако по крайней мере два из них очевидны. Первый – локация, в которой в этом году проходила встреча. Индия имеет прочные экономические связи с россией: в мае 2023 года импорт в Нью-Дели российской нефти достиг рекордного уровня – 1,95 млн баррелей в день.

Завися от россии в финансовом смысле, с самого начала полномасштабного вторжения рф в Украину официальный Нью-Дели занял позицию "ничего личного, только бизнес", сотрудничает с государством-агрессором и не скрывает этого.

Справедливости ради стоит отметить, что в сентябре прошлого года индийский премьер Нарендра Моди заявил, что сейчас не время для войны, причем сделал это в личном разговоре с главой кремля.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн, и я разговаривал с вами по телефону об этом", — сказал Моде путину на встрече в Самарканде. Когда Моди сделал это замечание, глава кремля поджал губы, взглянул на собеседника, а затем посмотрел вниз, прежде чем коснуться волос на затылке. Путин сказал Моде, что он понимает опасения Индии в отношении Украины, но москва якобы делает все возможное, чтобы положить конец войне. "Мы сделаем все, чтобы остановить это как можно быстрее", — заявил Путин. Он также заявил, что Украина отказывается от переговоров", — сообщало тогда агентство Reuters.

Впрочем, свою позицию по обсуждению на G20 ситуации в Украине Индия высказала достаточно четко. По словам индийского шерпа в "Большой двадцатке" Амитабха Канта, G20 — экономический саммит, а не форум безопасности, поэтому помощь в достижении мира между Украиной и рф не является его задачей.

"Эта цель может быть достигнута при посредничестве ООН или в результате двусторонних переговоров", — заявил чиновник в интервью Reuters.

Вторым аспектом, повлиявшим на результаты встречи, стало участие в форуме самой россии, которая все еще остается членом "Большой двадцатки". Не рискнув прибыть в Индию лично, фигурант уголовного дела в МКС владимир путин отправил вместо себя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Последний заявил, что заблокирует декларацию, если она не будет отражать позицию москвы по отношению к Украине и "другим кризисам".

Учитывая, что коммюнике формируется исключительно путем коалиционного решения, без согласия одного из участников встреча рисковала остаться без протокольных выводов. Осознавая это, министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар накануне встречи заявил о своей уверенности в том, что итоговый документ все же будет издан и заверил, что "сделает все со своей стороны".

В результате декларация, вероятно, удовлетворила россию, однако была раскритикована украинскими чиновниками. В частности, представитель МИД Украины Олег Николенко обнародовал часть декларации, исправив некоторые "неточности" в тексте.

Впрочем, не все украинские политики приняли результат встречи как дипломатическое поражение. По словам главы комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, самым главным результатом является то, что вопрос Украины был в фокусе саммита и остается главной темой обсуждения в мировой политике.

"Несмотря на то, что хозяин этого саммита, то есть Индия, пыталась устранить этот вопрос с повестки дня, борьба была и мы одержали небольшую победу. В заключительную декларацию удалось включить соответствующие положения, в которых говорится о российской агрессии против Украины. Это уже какой-то результат. Понятно, что хотелось большего и это вполне нормально, однако поражения мы не потерпели.

Все участники этого саммита понимают, что содержащиеся в данном параграфе декларации формулировки осуждают российскую агрессию, российский ядерный шантаж, территориальные захваты с помощью использования вооруженной силы, призывают к возобновлению зернового соглашения. Все это отстаивание наших национальных интересов", — отмечает политик в комментарии "Телеграфу".

Ожидать, что группа государств, не являющихся друзьями Украины и всячески пытающихся угодить россии, согласятся "расписаться" в осуждении российской агрессии, не стоит, говорит Александр Мережко.

По словам политика, любое упоминание Украины на политической арене мира идет на пользу, поэтому наша дипломатия должна использовать все возможные платформы и возможности для обсуждения ситуации.

"Нам следует действовать по принципу, озвученному когда-то боксером Майком Тайсоном: "Если я сдамся, лучше не станет". Пусть результат будет меньше, чем хочется, пусть даже иногда его не будет вообще, но мы не должны останавливаться. Если мы этого не будем делать, никто не будет", — отметил Александр Мережко.

"Обижаться" нет смысла

Несмотря на то, что все участники встречи "Большой двадцатки" согласовали компромиссный текст декларации, некоторые из мировых лидеров все же сочли нужным объяснить свое решение и заверить мировое сообщество и Украину в устойчивости своих позиций.

Так, президент США Джо Байден отметил, что война в Украине была среди тем обсуждения на саммите, а его участники пришли к консенсусу по этому вопросу.

"Мы также обсуждали жестокую и незаконную войну россии в Украине. И в зале было достаточное согласие о необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул Байден.

В ЕС также прокомментировали размытость формулировок декларации саммита, заявив о "важности сглаживать разногласия", которые могут быть между 20 ведущими экономиками мира, чтобы добиться прогресса в вопросах, важных для мира, пишет Европейская правда.

"Мы не всегда имеем простые дискуссии по всем вопросам повестки дня. Важно работать над тем, чтобы понять друг друга, учесть видение каждого и достичь результатов, которые будут двигать нас вперед", — сказала спикер Еврокомиссии Дана Спинант.

Дальше всех в оценке результата встречи "Большой двадцатки" зашел президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер прямо заявил, что саммит не был для россии успешным, ведь она находилась в изоляции. Таким образом, политик опроверг слова главы МИД рф сергея лаврова о якобы "дипломатической победе россии".

"Декларация G20 еще раз подтверждает изоляцию россии. Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", - цитирует Макрона Reuters.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова, ни страна-хозяин саммита, ни его участники не могли позволить себе не прийти к консенсусу в вопросе коммюнике, ведь это негативно воспринимается гражданами государств-членов "Большой двадцатки" и может быть расценено как бесполезность проведения самой встречи. Именно по этим причинам участникам пришлось смягчать формулировки, избегая прямого осуждения россии за войну против Украины.

Пока рф является членом G20 (а на этом всегда будет настаивать Китай и Индия), никакой жесткой резолюции по ней не будет, уверен политолог. В то же время воспринимать такой результат саммита как дипломатическое поражение перед россией также не стоит.

"Есть железное дипломатическое правило: чем больше стран участвуют в согласовании текста любого документа, тем более "никаким" он выходит. Все эти резолюции не имеют никакого отношения к реальной экономической и военной помощи, которую получает Украина. Декларация — она и есть декларация.

Мы должны сконцентрировать внимание на непосредственных действиях конкретных стран. Зачем нам громкие слова, когда есть реальные дела: анонс предоставления баллистических ракет от США, крылатых ракет от Германии и многое другое. Любое напоминание о войне в Украине необходимо, и нельзя отчаиваться из-за его несовершенства", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

С тем, что подобные декларации не имеют никакой прикладной пользы для Украины, какими бы громкими и жесткими в формулировках они ни были, соглашается и директор Института мировой политики Евгений Магда.

По словам политолога, формат G20 не позволяет участникам принимать какие-либо решения по вопросам безопасности или заставлять государство-агрессор прекратить войну против Украины. Данная встреча проводится для обсуждения двадцатью ведущими экономиками мира неотложных экономических проблем, поэтому неуделение Украине (являющейся одной из беднейших стран Европы) достаточного внимания не должно вызывать удивления, считает эксперт.

"Они сыграли достаточно технично. Обижаться — бессмысленно. Как капитализировать это оскорбление? Перестанем покупать товары, которые производят страны G20? Перспективы этого будут невеселые. Мы должны четко формулировать свои национальные интересы и доносить их до окружающего мира. Этого будет достаточно", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".