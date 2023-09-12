Жертв слишком много: Джонсон назвал главную ошибку Запада в помощи ВСУ

Союзники дают Украине то, что ей нужно для противостояния российской агрессии, но слишком медленно

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно побывал в Украине, заявил, что Запад постоянно действует слишком медленно в вопросе поставок вооружений нашей стране. Он добавил, что партнерам необходимо сосредоточится на помощи Киеву и оказывать ее быстрее.

Об этом Борис Джонсон сказал в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону. Их разговор состоялся на полях саммита YES.

Экс-премьер Британии также призвал не концентрировать внимание на президенте россии владимире путине. Сосредоточить внимание вместо этого необходимо на помощи Украине.

"И не стоит говорить о Путине. Речь вообще не о нем. Он совершил ужасную ошибку, совершил глупость. Он вторгся в суверенную, независимую европейскую страну. И мы обязаны помочь народу Украины изгнать его войска из их страны и обрести свободу. Сосредоточимся на Украине. Путин всегда найдет способ объяснить свое поражение. Оставим это ему", — отметил Джонсон.

Он также подчеркнул, что страны Запада действуют слишком медленно в плане поставок вооружения Украине. Джонсон констатировал решимость ВСУ идти к победе.

"Мы (Запад) постоянно действуем слишком медленно. Мы дали вам NLAW, Javelin в самом начале. Затем прибыли HIMARS, затем танки Challenger, а теперь – Patriot. Я думаю, Patriot очень полезны. Но очевидно, что Украина намерена победить и это может сделать. Мы видели это в Бахмуте, а теперь – на мелитопольском направлении", — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что Украине необходима военная техника, противовоздушная оборона. И странам Запада нужно действовать быстрее в вопросе их предоставления.

"Главный урок войны состоит в том, что мы всегда даем Украине то, что она хочет, но слишком долго. Сегодня я видел ветеранов, ребят, которые воевали и были серьезно ранены. Они проходят реабилитацию, учатся заново пользоваться своими конечностями. Но жертв слишком много каждый день. И нет никакой причины не давать Украине того, что ей нужно, и как можно скорее", — резюмировал бывший премьер-министр Великобритании.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский на 18-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии заявил, что союзники Украины стали медленнее вводить санкции против россии и поставлять военную помощь Силам обороны, из-за чего снизился темп боевых действий. Чтобы контрнаступление шло быстрее, Украина нуждается в бесперебойной и оперативной поддержке Запада и Европы.