путин намекнул, что хочет переговоров с Украиной: рассказал, что мешает

"Лидер" рф поставил свое условие

Российский диктатор владимир путин намекнул, что он хочет переговоров рф с Украиной. Он назвал свое требование, при выполнении которого этот процесс станет возможным.

Так, в ходе Восточно-Экономического форума во Владивостоке, который проходит во вторник, 12 сентября, путин ответил на вопрос насчет данной темы. "Лидер" рф подчеркнул, что Украине нужно отменить Указ, запрещающий ведение мирных переговоров.

"Что касается переговорного процесса — если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят Указ Зеленского о запрете переговоров", — сказал он.

Стоит отметить, что в октябре 2022 года Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом россии владимиро путиным. Это стало ответом на подписание россией соглашения об официальной аннексии оккупированных украинских территорий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление насчет переговоров рф и Украины. По его словам, как только путин действительно будет в них заинтересован, то украинская сторона может сесть за стол переговоров.