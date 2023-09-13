Полцарства на оборону: почему Зеленский заговорил о "закручивании гаек" в экономике

Переход на милитаризованную экономику – единственный способ снизить зависимость Украины от западных доноров

Второй год к ряду украинская экономика, которая и раньше была не самой сильной стороной нашего государства, подвергается сверхсложному испытанию в виде полномасштабной войны. Несмотря на то, что правительство формирует годовой госбюджет, закладывая львиную часть средств именно на оборонный сектор, собственных денег для покрытия всех расходов и ведения боевых действий Украине катастрофически не хватает. Спасением, как и в случае с предоставлением вооружения, становятся щедрые транши от международных партнеров.

Только за первое полугодие 2023 года в качестве финансовой поддержки Украина получила 19,8 млрд долларов, а всего с начала полномасштабной войны — 32,14 млрд дол. В 2024 году мы рассчитываем получить от США финансовую помощь в размере 12-14 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита.

Как бы развивались события последних 18 месяцев, если бы мы не получали эти средства, представлять не хочется. В интервью влиятельному британскому изданию The Economist президент Владимир Зеленский рассказал, как будет действовать, если помощь от западных партнеров существенно уменьшится или прекратится совсем.

"Для войны на истощение потребуется полностью милитаризованная экономика. Правительству придется донести эту перспективу до своих граждан, говорит Зеленский, не уточняя, каким образом. (…) Спустя почти 19 месяцев после начала войны президент заявил, что он морально готов к переходу (экономики на военные рельсы. — Ред.) но он будет обсуждать эту идею со своим народом только в том случае, если слабость в глазах его западных союзников станет тенденцией», — говорится в материале.

Почему Зеленский вдруг заговорил о рисках сокращения объемов помощи и что будет на практике означать переход на "полностью милитаризованную экономику", "Телеграф" спрашивал у политических и экономических экспертов.

Профилактические разговоры или подготовка к большим переменам?

Прошлая неделя ознаменовалась для Украины визитом госсекретаря США Энтони Блинкена, который анонсировал предоставление нам очередного пакета помощи на сумму более миллиарда долларов. Уже через два дня в Киев прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок и сообщила, что Украина и дальше может рассчитывать на помощь со стороны ФРГ.

Учитывая частоту и результативность подобных визитов, сомнений в дальнейшей поддержке коллективного Запада возникать не должно. В то же время, по словам президента, государства-партнеры Украины переживают из-за якобы недостаточно активных темпов контрнаступления ВСУ, что означает пролонгацию войны и в дальнейшем потребует дополнительных финансовых вложений.

"Они по-прежнему ведут хорошие разговоры, обещая, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. Но господин Зеленский, бывший телеактер с острым чувством своей аудитории, заметил смену настроений некоторых своих партнеров. "У меня есть интуиция, я читаю, слышу и вижу их глаза, [когда они говорят]: "Мы всегда будем с тобой". Но я вижу, что его или ее нет здесь, с нами". Он разводит руки в жесте разочарования. Некоторые партнеры могут рассматривать недавние трудности Украины на поле боя как повод заставить ее начать переговоры с россией. Но "это плохой сценарий, поскольку путин рассматривает ситуацию так же", — цитирует президента британское издание.

Подобные заявления со стороны главы государства рассчитаны не столько на международное сообщество, сколько на внутреннего потребителя, уверен глава Комитета избирателей Алексей Кошель. По словам политолога, результаты последних социологических опросов свидетельствуют о том, что абсолютное большинство украинцев негативно воспринимает новости о финансировании из госбюджета "Большого строительства" дорог, перекладывании брусчатки в городах и ремонте памятников во время войны.

Вероятно, чтобы удовлетворить запрос общества, президент перешел к более жесткой риторике относительно целесообразности использования средств или приравнивания преступлений коррупции к государственной измене во время действия военного положения.

"Конечно, заявления политиков о предоставлении поддержки "столько, сколько потребуется", — это скорее элемент информационной политики против россии. Однако тенденции к уменьшению объемов помощи не наблюдается. Более того, они будут сохраняться на том же уровне еще по крайней мере один-два года. Даже учитывая выборы в США и непростую политическую ситуацию с отдельными партнерами в ЕС, мы будем держать достаточно высокие темпы поддержки украинской экономики", - говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, некоторые из заявлений президента в интервью британским журналистам все же могли быть направлены на зарубежную публику. В частности, Зеленский предположил, что прекращение финансовой помощи Украине может повлечь за собой гнев западных избирателей. По словам президента, они начнут спрашивать, ради чего были эти усилия. Поэтому это не только продолжит войну, но и создаст риски для Запада "на его заднем дворе".

Глава государства намекнул на непредсказуемую реакцию находящихся за рубежом украинцев на снижение поддержки Украины со стороны Запада.

"Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну покинут. Украинцы в общем вели себя хорошо и очень благодарны тем, кто приютил их. Они не забудут этой щедрости. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если бы она загнала этих людей в угол", — сказал Владимир Зеленский.

По словам политолога Алексея Кошеля, подобная "хулиганская" риторика президента подчас действительно помогает надавить на наших партнеров для получения необходимого Украине результата, однако чаще играет не в нашу пользу. Подтверждением этому является скандал из-за выпадов в адрес бывшего министра обороны Великобритании или же недоразумения с правительством Польши после некорректных высказываний представителей украинской власти.

Советникам президента следовало бы подготовить варианты ответов на особо острые вопросы, чтобы подобные дипломатические "проколы" случались как можно реже, ведь обиды на столь высоком уровне могут негативно повлиять на отношения между государствами, считает эксперт.

"Закручивание гаек" в экономике неизбежно

Если какая-то из европейских стран и может выдержать экономическую нагрузку от полномасштабной войны, то это Украина, считает экономист, профессор политологии Алексей Буряченко. Благодаря большой территории, немалому количеству населения и технологической экономике, наше государство выстояло в первый, самый сложный год войны и, при грамотном подходе, сможет преодолевать новые вызовы и дальше.

"Да, часть регионов стали прифронтовыми, бизнес и экономическое развитие там остановились. При этом западная часть Украины наоборот показала прирост ВВП на 3% за последние полтора года. Это стало возможным из-за притока граждан из других областей и релокации бизнеса. Эта компенсаторика дает нам возможность в определенной степени перекрывать потери и не давать экономике критически просесть", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам политолога, как бы сильно и по каким бы причинам чиновники не тормозили процесс перевода экономики на военные рельсы, это лишь вопрос времени, ведь Украине необходимо быть готовой к любому сценарию развития событий — в том числе к долговременной войне — и рассчитывать в первую очередь на собственные силы. Насколько резко произойдут эти изменения, будет зависеть от мощности поддержки со стороны Запада: если объемы помощи не будут уменьшаться, украинское правительство сможет сделать переход плавным, в противном случае это может произойти внезапно.

Под понятием "милитаризованная экономика" подразумевается максимально возможное сокращение расходов из государственного и местных бюджетов на отрасли, не связанные с обороной, объясняет эксперт.

"Урезать будут затраты на подготовку к отопительному сезону, латание дыр на дорогах, ремонт зданий и другие нужды, не соответствующие военным приоритетам. Кроме того, нам необходимо налаживать собственное производство боеприпасов и вооружения или искать собственные средства на закупку западных образцов, а также учиться самостоятельно его обслуживать.

Сначала месяцами ждать поставок от партнеров, а затем гнать технику в Германию на ремонт – это роскошь, которую мы не можем себе позволить, ведь в это время на фронте будет острая потребность в технике. Для налаживания и оптимизации этих процессов необходимы большие средства, аккумулировать которые можно, только просмотрев экономическую политику", — объясняет Алексей Буряченко.

С тем, что переходом на милитаризованную экономику Украине следовало бы заниматься уже сейчас, согласен и политолог Алексей Кошель. Тем более что соответствующий запрос от общества есть: украинцы не соглашаются с "закатыванием в асфальт" миллионов гривен, когда на фронте есть острая потребность в экипировке, автомобилях и дронах.

"Органы самоуправления могли бы экономить достаточно серьезные средства. У правительства есть все возможности для того, чтобы через механизм госказначейства не пропускать расходы на капитальное строительство, перестилание дорог, реконструкции административных сооружений и т.д. Этими процессами можно было бы управлять в ручном режиме, как это происходило в первое полугодие 2022 года. Однако сейчас этот вопрос почему-то больше обсуждают, чем решают", — говорит эксперт.