Атака "Шахедов" на Украину: взрывы слышали в четырех областях, есть разрушения (фото)

В ряде регионов работали силы ПВО

В ночь на 14 сентября россияне атаковали Украину беспилотниками "Шахед". Силами ПВО были сбиты 17 из 22 вражеских дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там уточнили, что враг запустил несколько групп ударных БпЛА по трем направлениям: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – рф.

В частности, "Шахеды" двигались в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью в небе над регионом сбили один вражеский беспилотник. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В Николаевской ОВА заявили о сбитии восьми вражеских беспилотников.

"В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 3 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", еще 5 – на счету других составляющих Сил обороны юга Украины", — написал глава региона Виталий Ким.

По информации Запорожской ОВА, ночью пять вражеских беспилотников атаковали село Трудовое.

"Местные жители не пострадали, однако разрушения получили хозяйственные здания и складские помещения", — говорится в сообщении.

В небе над Днепропетровской областью ночью сбили три "Шахеда". Взрывы слышали также и в областном центре. Как сообщили в ОВА, обломки одного из них упали в Первомайской общине Никопольского района.

"Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Изуродованы и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг избивал из тяжелой артиллерии и "Граду". Досталось Марганецкой общине. Спасатели обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак", — уточнили власти.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 14 сентября взрывы прогремели в оккупированном Крыму.