Закончится или разгорится? Военный рассказал, что будет с войной после освобождения Крыма

Украине нужно и дальше выбивать российскую армию

Освобождение Крыма не изменит коренным образом общественно-политическую ситуацию в Кремле. путин будет воевать столько, сколько ему будет позволять военно-техническое обеспечение армии.

Такое мнение в комментарии ТСН выразил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, до оккупации Крыма служивший руководителем Крымского медиацентра. Более того, отмечает военный эксперт, на повестку дня после этого могут выйти еще более алармистские группировки или движения в самом Кремле по типу террориста стрелкова, стремящиеся воевать "до победного конца" и перевести российскую экономику на рельсы военного времени.

"Поэтому я думаю, что ключевой фактор, который сможет завершить эту войну, – это системное методическое разрушение боевого потенциала путинской армии. Поэтому считать, что как только мы освободим Крым и Путин поднимает лапки вверх и говорит о том, что все, кажется, нет", — считает Селезнев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов объяснил свой прогноз по Крыму и дал новый.