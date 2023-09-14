В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию: что известно

Эвакуации подлежат больше 30 населенных пунктов

В Херсонской области после гибели 6-летнего мальчика во время обстрела ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Также в области изменили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин по итогам Совета обороны региона. Он также намекнул, что врага ждут сюрпризы.

Эвакуация касается жителей тех населенных пунктов и районов, которые регулярно обстреливаются армией россии, а именно: Веселое, Берислав, Новоберислав, Змеевку, Червоний Маяк, Тягинку, Львово, Ольговку, Бургунку, Николаевку, Отрадокаменку, Малове, Качкаровку, Новокаиры, Тучаны, Золотую Балку, Михайловку, Гавриловку, Осокорковку, Никольское, Понятовку, Токаревку, Белозерку, Береговое, Велетенское, Днепровское, Антоновку, Садовое, Камышаны, Зимовник и Приозерное. Что касается комендантского часа, то теперь он будет длиться с 20:00 до 06:00.

"Сегодня ночью оккупанты убили в Херсонской области 6-летнего мальчика, его 13-летний брат сейчас в реанимации. Дети должны учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии. Поэтому приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми. Уважаемые родители, не подвергайте своих детей опасности. Мы готовы помочь вам с выездом и обустройством на новом месте", — сказал Прокудин.

Кроме того, в преддверии отопительного сезона и возможных отключений электроэнергии власти региона работают над тем, чтобы не было энергетического коллапса. Уже сейчас, по словам Прокудина, Херсонская область готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры этой осенью-зимой.

"Другие решения касаются обороны области. Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян", — резюмировал глава области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне продолжают обстреливать Одесскую область. Военные просят мирных граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пребывать в укрытиях.