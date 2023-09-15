"Бахмут – для них ловушка": почему россияне так борются за этот город

В попытках противодействовать контрнаступлению ВСУ на этом направлении, захватчики бросают даже свою новейшую технику

Российские оккупанты, несмотря на огромные потери, пытаются удержать Бахмут любой ценой. Однако этот город уже стал для них настоящей ловушкой.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет 24 канал. По его словам, захватчики не жалеют никаких ресурсов для этой цели и даже перекидывают туда свою новейшую технику.

"Бахмут – для них ловушка. Сначала наступательного характера, ведь они (россияне — Ред.) тратили большие ресурсы на взятие города, а сейчас это ловушка оборонного типа, потому что они не могут его удержать", – сказал он.

Александр Коваленко объяснил, что для оккупантов этот город важен, так как рядом расположены деревни с последними господствующими высотами. Они пытаются бросать свою технику, чтобы в контратаке отразить позиции под Клещиевкой, но их техника лишь успеха горит.

"Далее к самому Зайцево идет низменность и им будет трудно не то, чтобы наступать, а даже вести оборону в низине, поэтому они используют максимум ресурса, чтобы как-то удержаться на этих участках, но не могут", – добавил военно-политический обозреватель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали об успехах украинских военных на Бахмутском направлении и освобождении Андреевки Донецкой области.