Укр

Освобождено еще одно село под Бахмутом? Добровольцы из Беларуси показали видео

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Освобождено еще одно село под Бахмутом? Добровольцы из Беларуси показали видео Новость обновлена 15 сентября 2023, 15:51

Подробности воины пообещали сообщить позже

Беларусские бойцы-добровольцы из Полка Калиновского, которые воюют в составе ВСУ, сообщили об освобождении населенного пункта Клещиевка. Это пригород Бахмута.

В пресс-службе боевого подразделение подкрепили свои слова видео, на котором, как утверждается, запечатлены боевые медики полка, заходящие в населенный пункт. Отмечается, что в освобождении поселка принимали участие несколько подразделений.

"В том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никиты Кривцова!" — говорится в сообщении.

Подробности воины пообещали сообщить позже.

Стоит отметить, что в Минобороны 14 сентября официально подтвердили освобождение и соседнего от Клещиевки населенного пункта под названием Андреевка.

Ранее мы писали о том, что ВСУ преуспевают на нескольких участках фронта, а в Запорожской области россияне несут значительные потери.

Также мы сообщали о том, что ходе контрнаступления ВСУ Украина устроила оккупантам настоящую "прожарку". Сентябрь 2023 может оказаться богатым на рекорды по уничтоженной вражеской технике.

Теги:
#Украина #Контрнаступление #Добровольцы #ВСУ