Освобождено еще одно село под Бахмутом? Добровольцы из Беларуси показали видео

Подробности воины пообещали сообщить позже

Беларусские бойцы-добровольцы из Полка Калиновского, которые воюют в составе ВСУ, сообщили об освобождении населенного пункта Клещиевка. Это пригород Бахмута.

В пресс-службе боевого подразделение подкрепили свои слова видео, на котором, как утверждается, запечатлены боевые медики полка, заходящие в населенный пункт. Отмечается, что в освобождении поселка принимали участие несколько подразделений.

"В том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никиты Кривцова!" — говорится в сообщении.

Подробности воины пообещали сообщить позже.

Стоит отметить, что в Минобороны 14 сентября официально подтвердили освобождение и соседнего от Клещиевки населенного пункта под названием Андреевка.

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