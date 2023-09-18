На территорию еще одной страны НАТО упал боевой дрон: какой и где на этот раз (фото)

На место отправили саперов ВМС

На территории НАТО, где уже трижды находили обломки российских дронов, нашли еще один неизвестный летательный аппарат. К нему был прикреплен предмет, похожий на 82-мм мину.

Об этом сообщило Болгарское национальное радио. По его данным, инцидент произошел у села Тюленово, что на севере болгарского побережья Черного моря.

Сообщается, что дрон был обнаружен между скал местными жителями. Они сразу об этом сообщили правоохранителям, которые по прибытию оцепили район. На беспилотном аппарате были видный электронные датчики и невзорвавшаяся бомба.

"Пока неизвестно, каким путем он оказалося на берегу – упал с воздуха или был выброшен морским течением. Налицо вероятность, что дрон связан с военными действиями в Украине", — говорится в материале.

Анализируя снимки с места происшествия, эксперты предположили, что речь идет о беспилотном летательном аппарате с прикрепленной к нему 82-мм минометной миной. В настоящее время в Тюленово выехала команда саперов ВМС Болгарии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ракеты упали на территории Польши, убив двух человек.