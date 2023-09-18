"Мясные" штурмы уже неэффективны: полковник ВСУ объяснил, что погубит россию

Современные технологии и свобода действий офицеров способствуют успеху Украины, говорит военный эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в США, где он намерен принять участие в заседании Генассамблеи ООН и встретиться с главой Белого дома Джо Байденом, дал интервью американскому телеканалу CBS News. В нем, среди прочего, говорил об успехах и перспективах украинского контрнаступления и даже анонсировал мощный прорыв фронта.

О военных аспектах рассказал The Economist и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он предположил, что ВСУ в ходе контрнаступления смогут перекрыть оккупантам сухопутный коридор в Крым. А последние события на линии фронта и участившиеся удары дронов по базам противника в глубине вражеской территории дают надежду на лучшее.

О том, как в последнее время видоизменилась война, и почему не следует верить тем, кто периодически делает вбросы о провале украинского контрнаступления, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ полковник Влад Волошин.

По словам военного эксперта, россия уже поняла, что победить, сломать Украину она не сможет. Но, отмечает он, путинский режим готов идти на любые жертвы (человеческие, экономические, репутационные), чтобы продолжать войну. Понимая, что ее окончание будет означать и его (режима) бесславный конец.

"Именно поэтому кремль бросает в огонь войны всё больше сил и средств. Именно поэтому лихорадочное ищет новых союзников, даже идя на поклон к Северной Корее. Именно поэтому, несмотря на санкции, подкосившие экономику, переводит ее на военные рельсы, что точно не способствует экономической стабилизации. Недавно Forbes писал, что россия тратит на войну против Украины куда больше, чем может себе позволить. Но это не останавливает путина и его окружение. Ставка исключительно на то, чтобы выпускать как можно больше различных видов вооружения, боеприпасов, приобретать их где угодно. Пусть не столь качественные, как западные. Лишь бы больше. Россияне всегда делали ставку на количество. Это их в итоге и погубит", – прогнозирует полковник.

По его словам, Украина уже фактически перехватила инициативу в ракурсе ударов по объектам, удаленным от линии фронта.

Свидетельство тому, отмечает Влад Волошин, наши удары по авиабазам, по Севастополю, где были уничтожены корабль и подлодка, по ряду других важных для противника военных объектов, которые он считал ранее недосягаемыми для Украины. Но мы их достали.

Украина, акцентирует эксперт, переходит в ту фазу войны, когда фактор расстояния перестает играть столь значимую роль, как раньше. Он отмечает, что рф это поняла – и уже пытается как-то спрятать то, что ранее прятать не собиралась. Но не всегда ей это удается.

"Наши беспилотники, ракеты всё чаще находят свои цели. Это говорит о том, что Украина одним из своих козырей в противостоянии с более ресурсным (по числу жителей, по финансам, по накоплению вооружений и возможности производства) государством сделала современные технологии в военной сфере. У нас появились морские дроны, которые наносят удары не только по флоту противника, но и по базам горючего в российских портах и бухтах. рф утратила свое морское преимущество. Как следствие – мы взяли под контроль даже объекты, которые ранее потеряли. Те же пресловутые "вышки Бойко". Страна-агрессор не может себя уже чувствовать полноправной хозяйкой в море", – констатирует полковник.

Преимущество в воздухе у рф также уменьшается, подчеркивает Влад Волошин. Да, она продолжает использовать комбинированные (ракеты разных видов + дроны) удары по нашим войскам, военным и гражданским объектам. Но эффективность этих ударов значительно снизилась, благодаря усилению нашей ПВО/ПРО, поясняет эксперт. Ведь украинские Воздушные силы уничтожают, перехватывают большинство летящих по нам ракет и дронов. А те же российские самолеты уже предпочитают действовать со всё более дальних расстояний.

"Царями в украинском небе они не стали. И уже никогда не станут, – уверен полковник. – Высокотехнологичные средства для защиты украинского неба, полученные нами от партнеров, пока не создали паритет, но значительно усилили нашу оборонную мощь. Как следствие, рф делает ставку на количество. Буквально заваливая нас беспилотниками и ракетами. Причем их требуется всё больше для того, чтобы достичь какой-то определенной цели".

Кроме того, отмечает Влад Волошин, и россия, и Украина начали гораздо активнее использовать беспилотные летательные аппараты, включая барражирующие управляемые бомбы (дроны-камикадзе) – как на поле боя, так и за его пределами. Как следствие – приходится больше маскировать войска или важные объекты, иметь в арсенале больше средств противодействия дронам. В том числе – средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Война и здесь переходит во всё более высокотехнологичную стадию, акцентирует эксперт.

"Что касается действий на земле, то рф, создав мощную линию укреплений на южном направлении, надеялась, что ВСУ не смогут ее прорвать. Но на некоторых направлениях наши Силы обороны имеют определенный успех. Первые линии обороны противника прорваны, идет расширение плацдармов, продолжается деоккупация территорий", – рассказывает полковник.

Влад Волошин констатирует: старые средства войны, которые активно применяет рф (минирование, ставка на живую силу, на "мясные штурмы") демонстрируют свою неэффективность. А новые методы ведения боевых действий, где ставка делается на современные технологии, на большую свободу действий тех же офицеров, способствуют успеху Украины.

"Изменились и способы применения имеющихся сил и средств. Артиллерии, бронемашин, танков, РСЗО. Всё это сегодня применяется, исходя из новых требований, которые предъявляет современный бой. Применяя новые методики, новые технологии, высокотехнологичное вооружение, наша армия, даже меньшая по численности и не столь оснащенная, как оккупационная, имеет успехи на ряде направлений. И в наступлении, и в обороне, – поясняет эксперт. – Новые методики дают нам в определенной мере паритет, а где-то и превосходство над превосходящими силами оккупационных войск. Не говоря уж о том, что мотивация у нас – куда выше".