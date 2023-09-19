Будет длиться очень долго: в "Большой семерке" дали пессимистичный прогноз по войне рф против Украины

Война может длиться годами

Среди стран "Большой семерки" растут опасения о том, что война россии против Украины может затянуться еще на несколько лет.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника одного из европейских членов G7, союзникам необходимо планировать свои усилия по оказанию помощи Украине с расчетом на то, что война может длиться еще 6 или 7 лет.

Отмечается, что хоть решительность Украины относительно продолжения войны не угасла, но она скорее всего столкнется с растущими проблемами из-за увеличения человеческих потерь и замедления помощи со стороны Запада.

По данным издания, представители "Большой семерки" обсудили перспективы развития российского вторжения в Украину во время ужина в кулуарах Генассамблеи ООН и пришли к выводу, что оно скорее всего будет продолжаться "в среднесрочной или долгосрочной перспективе".

Союзники Украины по-прежнему не готовы обсуждать резолюции, которые не будут предполагать полного выведения российских войск с территории страны.

Как сообщалось ранее, на Генассамблее ООН выступил президент США Джо Байден, который объяснил, почему миру важно поддерживать Украину в противостоянии с россией.