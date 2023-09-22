"Кадыровцы окружили нас с трех сторон"": молодой офицер Нацгвардии рассказал о героическом бое (фото)

Парень награжден именными часами и грамотой от Командующего Национальной гвардии Украины

Северодонецк — один из первых административных центров, принявших удар полномасштабного вторжения россии, Силы обороны около года удерживали город. О своем участии в героической обороне Северодонецка рассказал офицер с позывным "Выпускник", который сейчас служит в патрульном батальоне воинской части 3005.

Об этом рассказали на Facebook-странице Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Сегодня Мирослав – командир роты, а на момент российского вторжения был курсантом.

"В начале полномасштабной войны я учился в Национальной академии Национальной гвардии Украины, на командно-штабном факультете. Мне оставалось доучиться полгода до бакалавра. Мы со своей ротой курсантов уже занимали оборону под Харьковом, когда телеграмма пришла досрочно завершить курс обучения. Логично, что командир части, куда меня распределили, дал мне позывной "Выпускник", – рассказал Мирослав.

Мирослав на фронте

Он получил направление в часть НГУ в Славянске. Парень сразу попал на передовую, потому что людей катастрофически не хватало.

"Мы защищали Рубежное. Я прибыл именно в тот день, когда начался его штурм оккупантами. Я и еще несколько молодых офицеров доехали в Лисичанск, нас погрузили в БТР и повезли в расположение части. Как только мы приехали, сразу начали минометы накрывать наши казармы и штаб. Меня назначили командиром резервного взвода в то время, когда линия фронта уже проходила по частному сектору Рубежного", — делится воспоминаниями "Выпускник".

После того, как враг вытеснил Силы обороны из Рубежного, их отвели к находящемуся на другом берегу Северского Донца Лисичанску. Оттуда часть Мирослава выдвинулась в Северодонецк, задачей его взвода была переправа через реку.

"С трех сторон город уже окружен оккупантами, четвертой стороной была река. Переправа была важным звеном, натянули тросы, держась за которые бойцы переправляли на другой берег БК и подкрепление, а обратно переправляли раненых и погибших. Ясно, что враг знал эту переправу и пытался отрезать этот канал помощи. Против нас стояло кадыровское подразделение "Ахмат", — рассказывает "Выпускник".

Парень - из военной династии

Он рассказал, как в один из дней его взвод получил команду выдвинуться в 19:00 за реку на определенную позицию. Они должны были имитировать атаку, а в это время под прикрытием этих действий уже выводились войска из разрушенного Северодонецка. Однако, как выяснилось потом, радиостанции украинских военных прослушивались.

Около 18:00 враг начал штурмовать оборону на переправе. Оккупанты имели десятикратное преимущество, нацгвардейцы держались несколько часов, но силы были неравными.

"Кадыровцы окружили нас с трех сторон, контакт был на минимальной дистанции, нас уже забрасывали гранатами. К тому же была потеряна связь. Я взял на себя ответственность и принял решение прорываться и отходить с остатками подразделения. В том бою мой взвод потерял 12 бойцов погибшими, семеро попали в плен. За это решение, спасшее часть личного состава и за мужество, был награжден именными часами и грамотой от Командующего Национальной гвардии Украины", — заканчивает свой рассказ "Выпускник".

После обороны Северодонецка Мирослав перевелся в 5-ю Слобожанскую бригаду Национальной гвардии Украины, где получил должность командира роты. Сейчас он выполняет задачи по охране стратегических объектов и передает полученный боевой опыт другим бойцам. По словам парня, после войны он останется служить дальше, потому что династия военных в его семье не должна быть прервана. Отец Мирослава служит пограничником и гордится сыном.

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