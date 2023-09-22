"Украинская бронетехника" поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство

Боеприпасы крайне необходимы для поддержки украинского контрнаступления и освобождения наших территорий

Тысячи новых дефицитных 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом сегодня доставлены Вооруженным Силам Украины.

"Украинская бронетехника" в кооперации с несколькими странами НАТО продолжает поставлять боеприпасы, крайне необходимые для поддержки украинского контрнаступления и освобождения наших территорий.

"Роль артиллерии в нынешней войне сложно переоценить. Поэтому возможность производить и поставлять артиллерийские боеприпасы для нас в приоритете. Наша компания работает над увеличением ежемесячных объемов производства артиллерийских боеприпасов. В ближайших планах – нарастить количество 122-мм выстрелов в разы", — говорит директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Усиливаем украинское войско! Работаем на Победу!