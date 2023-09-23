Прорвали оборону россиян возле важного населенного пункта и не только: новые успехи ВСУ показали на карте

Официальных подтверждений информации об успехах на фронте пока нет

Воины ВСУ прорвали оборону россиян в районе Вербового в Запорожской области. По информации командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, ожидается ещё больший прорыв.

Об этом сообщает CNN. А на портале DeepState видно, что ситуация также изменилась и в Херсонской области.

В частности, Силы обороны расширили серую зону на левом берегу Днепра в районе оккупированных Олешек. Сейчас она распространяется от Антоновского моста до Казачьих Лагерей. В Генштабе же сообщают, что украинские воины продолжают на южном направлении уничтожать позиции врага.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника", — говорится в сообщении.

Что касается Запорожской области, то официального подтверждения от Генштаба по ситуации сейчас нет.

"На левом фланге у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное — не потерять эту инициативу, которая у нас есть", — сказал Тарнавский корреспонденту CNN.

В то же время телеканал уточняет, что россияне заявляют об обратном, они отрицают успехи ВСУ. Однако "анализ доступных видео из открытых источников позволяет предположить, что некоторые украинские подразделения пересекли важную линию российской обороны возле села Вербовое".

При этом известно, что бои уже несколько недель идут на западных подступах к Вербовому без особой динамики. В Генштабе сообщают лишь о том, что атаки россиян остались без успеха.

"На Запорожском направлении атаки врага в районах Роботы и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон", — сказано в уведомлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ освободят Бахмут. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны будут действовать по тактике врага.