Лето продолжается: чем удивит погода в Украине в конце сентября (карта)

Синоптики дали прогноз на 24-28 сентября в Украине

Первый осенний месяц в этом году радует украинцев теплой погодой, которая продлится еще вплоть до октября. В ближайшие дни в некоторых областях Украины температура воздуха будет достигать 27-29 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Укргидрометцентра. Синоптики обещают, что последняя неделя сентября не принесут в страну осадки. Потому можно будет насладиться солнечной и довольно теплой погодой.

Однако дождей еще следует ожидать в воскресенье, 24 сентября, в западных областях страны. В остальных преимущественно будет пасмурная погода. При этом температура воздуха в северной, центральной, восточной и южной частях будет держаться на уровне 27-29 градусов, а в западной части — максимально поднимется до 24 градусов.

25 сентября по всей стране будет облачная погода, без осадков. Температура воздуха будет подниматься в среднем до +27-29 градусов. При этом в некоторых областях на западной Украине максимальная температура может достигать всего +22 градусов.

Во вторник, 26 сентября, также будет облачно. Средняя температура воздуха в областях будет держаться на уровне +25-27 градусов. Ночью тем временем столбики термометров будут опускаться до отметок +12-14 градусов.

27 сентября украинцев порадует солнечная погода. В этот день температура воздуха будет достигать +26-28 градусов. Однако ночью температура может падать до +10 градусов в некоторых областях страны.

В четверг, 28 сентября, синоптики также обещают теплую и солнечную погоду. Температура воздуха будет на уровне +26-28 градусов в среднем. Минимальная температура ночью — +9 градусов в восточных областях.

Напомним, ранее украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда в Украину нагрянут заморозки.