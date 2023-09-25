"Нужно наращивать усилия": Притула рассказал, в чем остро нуждаются ВСУ в разгар контрнаступления

Враг активно наращивает производство FPV-дронов, Украина не должна отставать

Украинские воины продолжают контрнаступление и имеют успехи. Однако для эффективной борьбы с врагом нашей армии необходимы современные средства.

О том, какое вооружение сейчас необходимо ВСУ, рассказал один из украинских топ-волонтеров, экс-шоумен Сергей Притула в интервью "РБК-Украина". В частности, украинской армии очень нужны FPV-дроны.

"Где-то у нас проходит гонка, например, когда речь идет о FPV-дронах. Сейчас это очень влиятельное средство на передней линии фронта и на определенную глубину в 6-7-8 километров, и десять – как кто-то залетает, какие модели FPV. И соответственно, есть вопросы не только в самом количестве FPV-дронов, но и в количестве хорошо вышколенных, обученных операторов FPV-дронов", — пояснил он.

Притула добавил, что его фонд сотрудничает с военной школой "Борывитер" и в мае-июне запустил школу операторов FPV-дронов. Там уже было несколько выпусков специалистов, в планах обучить 420 человек.

"И соответственно мы наращиваем закупки FPV-дронов, я отчитался на той неделе о пришедшей тысяче, еще две тысячи мы собираемся в ближайшее время контрактовать. И очевидно, что мы мониторим этот рынок, новые производители появляются в Украине, общаемся и договариваемся, потому что на самом деле это потребность, которая определяется десятками тысяч, а не тысячами. Возможно, даже сотнями тысяч в ближайшей перспективе", — подчеркнул волонтер.

По его словам, россияне также наращивают производство FPV-дронов. У них его финансирует государство.

Для справки: Дроны FPV — это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV). Режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени при помощи камеры, установленной в передней части БПЛА. Формально FPV-дроном можно считать любой БПЛА, которым оператор управляет ориентируясь на изображение со встроенной камеры. Однако в последнее время так все чаще называют быстрые квадрокоптеры, управляемые при помощи специальной гарнитуры.

"Запрос на окопные РЭБы со стороны наших защитников тотальный, а рынок очень узок. Номенклатура, которую предлагают на Западе, ужасно дорогая, ужасно просто, я не знаю, 20 тысяч долларов … В Украине пока мы не видим такой возможности, чтобы где-то покупать на постоянной основе по адекватной цене, хотя уже начинают появляться люди, предлагающие результаты своего производства", — добавил Притула.

Он также отметил, что на фронте также большой проблемой является применение россиянами барражирующего боеприпаса "Ланцет". "Есть уже частные аналоги, они появились еще в прошлом году в Украине. Но, во-первых, их количество несопоставимо с тем, что применяют россияне. Во-вторых, боевая часть наших дронов-камикадзе, БПЛА-камикадзе вернее, не соответствует русскому аналогу … Поэтому здесь нужно также наращивать какие-то усилия", — пояснил волонтер.

По его словам враг также усовершенствовал артиллерийский боеприпас "Краснополь". Из "Орланов" направляется лазерный луч, по которому он снаряд летит.

"То есть, это гонка научно-технического процесса, инноваций в сфере miltech, где нам нужно максимально мобилизоваться и по линии государства, и по линии поддержки волонтерской среды, которая поддерживает производителей закупками необходимой номенклатуры, которая может соответствовать или превосходить виды вооружения россиян", — резюмировал Притула.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны освободят захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области и еще два оккупированных города. Однако называть их он не стал.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу" о воздушной войне между россией и Украиной и ее перспективах.