Арест активов Коломойского "сдулся": суд отказался его продолжить

Судья сослался на так называемые "правки Лозового"

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского, который получил уже три подозрения. Ранее на них накладывали временные аресты НАБУ и САП.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции", Ткаченко сослался на так называемые "правки Лозового" о предельных сроках расследования, хотя к этому делу поправки не применяются. "Именно благодаря правкам Ткаченко не просто подыгрывает защите Коломойского, но и фактически уничтожает дело Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)", — отметили в ЦПК.

"Активы, которые ранее временно арестовывали НАБУ и САП, теперь хоть сегодня можно продать или переписать. Временный арест на имущество действовал всего 48 часов, а судья Ткаченко держал у себя ходатайство более 10 дней и отказался его даже рассматривать", — заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Отметим, "правки Лозового" позволяют судам закрывать дела, которые отправили в суд после окончания сроков расследования. По словам Шабунина, именно ими руководствовался Ткаченко, когда отпустил задержанного фигуранта дела Коломойского Ярослава Лугового.

Напомним, силовики пришли домой к Коломойскому 2 сентября. Ему вручили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности это ст. 190 и 209, а именно легализация имущества, полученного мошенническим путем. В этот же день олигарха взяли под стражу, с возможностью выйти под залог в размере 509 миллионов 960 тысяч гривен. Однако он не стал вносить его и остался в СИЗО. 7 сентября Коломойскому сообщили о втором подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен "ПриватБанка". 15 сентября олигарх получил третье подозрение.

Как сообщал "Телеграф", 16 сентября Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения для Коломойского в части залога, увеличив его сумму до 3,8 млрд грн. Ранее сумма залога была определена на уровне всего в 509 млн грн.