россияне пытают украинцев до смерти: в ООН доказали и признали это

Пытки - это систематическая практика у рф

В ООН признали факты смертельных пыток украинцев,которые совершались россиянами. У организации есть доказательства того, что россия это делает.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление председателя Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрика Мессе. Он, выступая с докладом в Совете ООН по правам человека, рассказал, что "В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводило к смерти жертвы".

Он утверждает, что его команде удалось собрать "дополнительные доказательства" того, что пытки российскими вооруженными силами на подконтрольных им территориях "широко распространенное и систематическое явление".

Комиссией во время визита на деоккупированные части Запорожской и Херсонской областей было установлено, что пытки применялись преимущественно в местах лишения свободы, находившихся под контролем российских властей. На этих территориях также уже известны факты сексуального насилия в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет.

"Ранее комиссия заявляла, что нарушения, совершенные российскими силами в Украине, в том числе применение пыток, могут представлять собой преступления против человечности", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, как украинских героев пытали в Еленовке