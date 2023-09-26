"Это нонсенс": в Верховной Раде пояснили, что не так с идеей провести выборы во время войны

Надо победить, а уже тогда на широкую ногу обсуждать избирательные процессы, — Кондратюк

На Западе усиливается давление на Украину из-за темы проведения выборов в 2024 году, однако их проведение в условиях полномасштабной войны нереально. Проблематичен как сам акт волеизъявления, так и предвыборный процесс.

Такое мнение высказала вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в интервью "Украинской правде". Она ответила на вопрос возможно ли сейчас провести выборы.

"Нет, это в принципе нереально. Выборы – это не один день голосования, а целый процесс, который нужно разделить на две части. Первая – это самое голосование. И возможность его проведения во время военного положения, извините, не реальна. А второе – это обеспечение процесса волеизъявления, потому что выборы должны быть свободными, демократическими, с процессами выдвижения, агитации и так далее", — пояснила Кондратюк.

Она подчеркнула, что когда речь идет о президентских или парламентских выборах, на этот процесс должно быть отведено 60-90 дней. В условиях войны обеспечить выборный процесс практически невозможно.

"Когда ограничены демократические права и свободы во время военного положения, проводить выборы, требующие наоборот соблюдения всех демократических прав и свобод – это нонсенс. В общем, когда идет страшная война, говорить о выборах – это даже неэтично. Тратить деньги есть куда сейчас", — отметила вице-спикер.

Вместе с тем, по мнению Кондратюк, даже в случае гипотетического проведения выборов, электоральная ситуация кардинально не изменится. Она напомнила, что есть закон о военном положении, который гласит, что полномочия президента продлеваются до тех пор, пока после военного положения не будет избран новый президент. Это же касается Верховной Рады.

"А есть еще нюанс – это признание выборов легитимными, особенно со стороны ОБСЕ. Не дай Господь, нам сейчас сказать, что у нас есть нелегитимные органы власти. Уже не говорю даже о самом главном – наши военные должны иметь возможность не только участвовать, но и баллотироваться. Потому надо победить, а уже тогда на широкую ногу обсуждать избирательные процессы. Я вообще думаю, что это нарратив какой-то российский", — подвела итог Кондратюк.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины Ярослав Железняк обратил внимание, что в проекте бюджета на 2024 год, который утвердил Кабмин, не предусмотрены расходы на выборы. Из этого следует, что их проведение не планируется в следующем году.

Напомним, "Телеграф" поинтересовался мнением экспертов в области права и политических технологий, можно ли провести выборы во время полномасштабной войны без нарушений конституционных прав избирателей и какими будут их результаты.