Украина получит еще больше танков? В США порадовали заявлением

Эти танки ценятся за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать российскую бронетехнику

Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 единиц дополнительных танков M1 Abrams. Первая поставка определённого количества танков была совершена 23 сентября.

Об этом газете The Messenger рассказали чиновники. Они сделали это на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично говорить о текущих операциях

"Абрамсы" ценятся за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать российскую бронетехнику, а президент Украины Владимир Зеленский и его командиры надеются, что они смогут помочь украинским силам вернуть удерживаемые Россией территории в восточных и южных регионах Украины", — говорится в материале.

При этом в газете напомнили слова высокопоставленного украинского командующего, который предупредил, что танки "Абрамс" "не проживут долго на поле боя", если не будут использоваться "специально" по мере приближения очередной зимы.

Отметим, что "Телеграф" ранее подготовил инфографику, в которой вы можете сравнить "Абрамсы" с другими топовыми танками в мире, и статью с детальными характеристиками. Рекомендуем также к просмотру наше видео по данной теме:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пока украинские военные получили менее половины от ожидаемых танков M1 Abrams. При этом ранее в СМИ появлялись слухи, что в ходе первой поставки будет передано десять единиц этой техники.