"Вагнеровцы" все-таки вернулись в Украину: что об этом известно и чему следует доверять

По мнению украинских военных, "геймченджером" боевики не станут

Наемники частной военной компании "Вагнера" уже находятся на территории Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины. Ранее эти боевики находились на территории Беларуси.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, пишет РБК-Украина. По его информации, сейчас часть боевиков перезаключает контракты с Минобороны рф.

"Мы подтверждаем, что "вагнеровцы" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформировывают их лагеря. Их там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с Министерством обороны рф и возвращается сюда, на Восток Украины для участия в боевых действиях — и как инструкторы, и как военнослужащие", — рассказал Евлаш.

При этом он подчеркнул, что российское командование планирует применить в вооруженном конфликте против Украины остатки этого формирования численностью около 500 человек.

"Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного главаря пригожина. Эти люди действительно являются одними из наиболее подготовленных в российской армии, однако существенной угрозой "геймченджером" они не станут", — подчеркнул Евлаш.

Следует отметить, что ранее издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего сообщило, что наемники "Вагнера" вроде бы вернулись под Бахмут.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", — сказал изданию оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ с позывным "Грув".

Украинский военный отметил, что считает их появление в этом районе "компенсацией нехватки личного состава российской армии".

Ранее пропагандистские российские телеграмм-каналы также сообщали о возвращении подразделений "Вагнера" в Донецкую область.

Кроме того, российский так называемый военкор Юрий Котенок сообщил, что штурмовые отряды "вагнеровцев" якобы прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. 26 сентября он заявил в своем телеграмм-канале, что "уже очень скоро они полноценно вступят в бой на Запорожском и Херсонском направлениях".

Информацию о якобы возвращении "вагнеровцев" на территорию оккупированной Херсонской области россияне обнародовали и раньше, однако 22 сентября спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк отрицала это. Она объяснила, что таким образом россияне, скорее всего, хотят поднять боевой дух своих военных из-за нехватки резервов и остановить дезертирство.

"Но на самом деле мы фиксируем прибытие Росгвардии, кадыровцев, и это произошло еще несколько недель назад для сдерживания дезертирских настроений в самых оккупационных войсках", — заявила тогда Гуменюк.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что боевики из ЧВК "Вагнера" появились под Бахмутом для закрытия дыр в обороне армии фр.

"О возвращении ЧВК "Вагнера" на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК "Вагнера" больше не существует", — подчеркнул он, отметив, что ЧВК "Вагнера" закончилась вместе с ликвидацией пригожина и уткина, рейдерством структуры группой шойгу–герасимовая и зачисткой руководящего состава организации.

"Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которіе подались кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов рф — либо подписали контракт с мо рф и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении", — отметил Подоляк.

По его мнению, "медийный" эффект от этого события больше его реального значения, а цель этого лишь одна: ненадолго попытаться перекрыть новости об освобождении Клищиевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Беларуси создают аналог НПК "Вагнера" на базе частного охранного предприятия "ГардСервис". Всем наемникам пригожина, отказавшиеся сотрудничать с минобороны России, предложили подписать контракт с этой фирмой.