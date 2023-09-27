ВСУ выбивают рф с позиций на важном направлении: "накрошили" кучу оккупантов и техники (карта)

Наши воины закрепляются на новых рубежах

Украинское контрнаступление имеет успехи не только на юге страны, но и на востоке. Там наши защитники продвинулись вперед.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его данным, защитники продолжают наступательную операцию южнее Бахмута.

"За минувшие сутки имеем успехи вблизи Клищеевки, Одрадовки и Шумов. Там наши защитники продолжают наступление и выбивают оккупантов с занимаемых рубежей, продолжают закрепляться на достигнутых рубежах и позициях", — рассказал он.

При этом, отметил военый, россяине также не оставляют попыток отбить потерянные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки, постоянно штурмуя и нанося огневые удары по позициям украинских защитников.

"Мы держим оборону, держим надежно наши рубежи и продолжаем наносить огневое поражение по противнику. За минувшие сутки противник 544 раза обстрелял из различного вооружения, включая тяжелые артиллерийские системы и танковое вооружение, позиции наших защитников. Произошло семь боевых столкновений. Противник 4 раза использовал свою армеюскую и тактическую авиацию. Нам удалось ликвидировать 115 оккупантов на этом направлении, также трое сдалось в плен. Удалось уничтожить четыре установки Мста-б" и одну "Мста-С", один "Пион" 203 мм, два самоходных "Гиацинта", восемь пушек Д-30, также две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Также уничтожили три авто, два склада с боеприпасами и одну станцию РЭБ", — сказал Евлаш.

Напомним, ранее мы писали о том, что Марк Милли сделал внезапное оптимистическое заявление по поводу контрнаступления ВСУ.