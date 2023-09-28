ГП "Ліси України" и биржи не реагируют на упадок деревообрабатывающей отрасли, — Kronospan UA

В Украине создан единственный монополист – госпредприятие "Ліси України", которое не может урегулировать ситуацию на рынке древесины. Товарные биржи, где происходит продажа древесины, не обеспечивают равенство прав для участников торгов.

Об этом говорилось в выступлении руководителя логистики и закупок ООО "Кроноспан UА" Сергея Сметюха во время Международной кластерной конференции лесопромышленного сектора, которая прошла в рамках выставки "Lisderevmash", сегодня, 28 сентября.

"На многочисленные обращения по урегулированию ситуации на рынке древесины, деревообработки к правительству, к ГП "Ліси України" особых ответов никто не получает. Мы также. Продолжается повышение цен на древесину в Украине. Причина большинству рынка деревообработки не известна. Поскольку очень много случаев, когда цена повышается просто так. Соответственно происходит искусственное уменьшение лесозаготовки древесины. Это, скажем так, замкнутый круг, поскольку деревообработчики не покупают древесину из-за высоких цен, ГП "Ліси України" сокращает заготовки. Вместо снижения цены, как это должно было происходить на голландских аукционах, мы имеем повышение цены. И соответственно, этот замкнутый круг выглядит как невозможным до расторжения", — отметил Сметюх.

Также представитель "Кроноспан UА" обратил внимание на неудовлетворительные правила, устанавливаемые биржами по продаже древесины.

"Для экспортеров, экспортирующих древесину из Украины, нерезидентов созданы приоритетные правила продажи древесины. Например, когда украинский деревообработчик заходит на аукцион, он должен уплатить гарантийный и регистрационный взнос. Гарантийный взнос составляет 5%. Для экспортеров такое правило не применяется. Они могут зайти на любой аукцион без "замораживания" оборотных средств для участия в аукционе", — сообщил Сметюх.

По его словам, для урегулирования рынка древесины нужно немедленно принять следующие меры:

Создать правила и ввести системный механизм, позволяющий понижать цену на аукционах оперативно, а не так, как сейчас это происходит.

Стандартизировать регламенты продаж древесины на биржах. То есть регламенты не могут меняться каждые три месяца под какие-то новые ситуации. Регламент должен быть стабильным, активным и действительным для всех участников рынка на постоянной основе.

Утвердить типичный договор купли-продажи древесины, который создал бы паритетные условия для покупателей и продавцов. По состоянию на сегодняшний день, покупатели, согласно актуальным договорам, которые вынуждены подписывать на биржах, — не имеют особых прав на возмещение каких-либо убытков, связанных с невыполнением договоров предприятиями от ГП "Ліси України".

Кроме того, в презентации представителя ООО "Кроноспан UА" отмечено необходимость отмены для участия в биржевых аукционах необоснованных гарантийных взносов для покупателей и введения ответственности продавцов древесины за невыполнение условий договора.

"Среди шагов по долгосрочной перспективе необходимо создать эффективный общественный механизм контроля за работой ГП "Ліси України". А также доработать законодательные акты в соответствии с регламентами EUDR и FSC", — отметил Сергей Сметюх.