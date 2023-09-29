Закрепляются в двух важных населенных пункта: у ВСУ есть новые успехи на фронте (карта)

Наши военные постепенно отвоевывают все больше территорий

Украинские военные продолжают атаковать позиции врага на границе Запорожской и Донецкой областей. Также у наших военных есть успехи под Бахмутом.

В частности, ВСУ укрепляют позиции в Андреевке и Клещиевке Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за сутки, 28 сентября.

В сводках российского минобороны всячески пытаются скрыть успехи украинских военных. Там не подтверждают информацию о том, что наши защитники выбивают врага на Бахмутском направлении. При этом блогеры оккупантов писали, что ВСУ заняли позиции на востоке Андреевки, где расположена железнодорожная линия.

В то же время украинский Генштаб писал, что враг совершал попытки отбить утраченные позиции в районе Клещиевки и Андреевки, но успеха не имел.

Ситуация на Бахмутском направлении

Что касается ситуации на Юге Украины, то там россияне писали об отражении двух атак ВСУ вблизи Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки). Также наши военные пытаются пробить оборону врага в районе Заветного Желания (в 12 км от Великой Новоселки).

Бои на границе Запорожской и Донецкой областей

28 сентября украинские войска также атаковали на западе Запорожской области, но пока официально подтвержденных успехов не добились. В частности, наступление продолжается на Мелитопольском направлении.

В то же время российские войска безуспешно пытались выбить наших защитников вблизи Красного (9 км к востоку от Гуляйполя) и в районе Работино.

Ситуация в районе Работино

Кроме того, противник пытался вести наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и получил достойный отпор.

Бои и на линии Авдеевка-Донецк

Активнее всего враг действует на линии Купянск-Сватово-Кременная, но и там у него не было никаких успехов.

Ситуация на линии Купянск-Сватово-Кременная

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