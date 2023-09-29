Верховный суд взял паузу в рассмотрении банкротства "Укринкома" до 5 октября

Финкомпания, называющая себя правопреемником "Укринбанка", внесла ходатайство о переносе заседания

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины объявил перерыв до 5 октября по делу о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания".

Такое решение коллегия судей во главе с Константином Огородником объявила в четверг, 28 сентября, после рассмотрения ходатайства от одного из участников процесса в производстве 913/266/20 — ПАО "Украинская инновационная компания", которая уже 7 лет подряд называет себя правопреемником "Укринбанка" .

"Поскольку ходатайство поступило 28 сентября и другие участники его не видели, мы объявляем перерыв до 5 октября 2023 года, и просьба — посылать ходатайство любым способом (в электронном виде, или в почтовый ящик суда и т.д.), но заранее", — заявил судья Константин Огородников по возвращении коллегии из совещательной комнаты.

Как известно, в марте 2016 года НБУ принял решение о ликвидации "Укринбанка" и передал его в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Уже после признания "Укринбанка" неплатежеспособным и передачи его в управление ФГВФЛ, а также после того, как Фонд гарантирования провел расчеты с вкладчиками "Укринбанка" на сумму в 1,8 млрд грн, бывшие акционеры банка созвали заседание наблюдательного совета финучреждения.

В обход государства юридический адрес банка был перерегистрирован в Северодонецк (сейчас город под оккупацией), а в Едином государственном реестре название и статус юридического лица "Укринбанк" изменили на обычное ПАО под новым названием — "Украинская инновационная компания" ("Укринком"). После этих действий ПАО провозгласило себя правопреемником банка.

В результате Укринбанк со всеми его активами фактически вывели из-под контроля Фонда гарантирование вкладов, а расчеты с кредиторами остановились.

Напомним, в 2019 году Большая Палата Верховного суда уже принимала решение по спору между "Укринком" и бывшим клиентом "Укринбанка" — ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат".

ПАО "Укринком" называя себя правопреемником банка, пыталась в судебном порядке взыскать с Первомайского МКК права требования по кредитам, которые комбинат брал у "Укринбанка".

10 декабря 2019 года Большая палата Верховного суда приняла решение № 925/698/16, которым отказала "Укринкому" в удовлетворении его требований и признала правопреемство финансовой компании незаконным.

19 июля 2023 года Большая Палата Верховного Суда приняла уже второе решение на эту тему и отказалась пересматривать свои предварительные выводы, сделанные по делу от 10 декабря 2019 года № 925/698/16 (в споре ПАО "Укринком" с ЧАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" ").

Большая Палата Верховного Суда во второй раз постановила, что правопреемником "Укринбанка" может быть только Фонд гарантирования вкладов физлиц. Также Большая Палата ВС отметила, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.