Украина создала международный Альянс в области вооружений: Зеленский раскрыл важные детали

Украина готова предложить специальные условия компаниям-производителям оружия

В Киеве проходит первый Международный форум оборонных индустрий с участием более 20 стран. На нем был создан Альянс оборонных индустрий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к базовой декларации.

"Сейчас на десятилетия вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, каковы их приоритеты и что будет стандартом обороны. Именно в Украине это определяется", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что для Украины приоритетно развитие оборонного производства с использованием современных технологий. Речь идет о производстве снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли.

"В ходе встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии обсудили перспективы партнерства и совместного производства вооружений. Украина готова предложить специальные условия компаниям, которые окажут готовность совместно с нашим государством развивать оборонное производство", — добавил президент.

Украина разработала базовую декларацию как основу альянса, пишет "РБК-Украина". К нему могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.

"Сегодня на старте эту декларацию уже подписало 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира", — заявил Зеленский на форуме.

Он добавил, что Украина также разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса. Это даст возможность каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной, либо которая хочет прийти в нашу страну, реализовать свой потенциал.

Накануне форума министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что свое участие в нем подтвердили 165 компаний-производителей оружия из 26 стран. Цель мероприятия, по его словам, в том, чтобы украинский военно-промышленный комплекс стал частью военной промышленности Североатлантического альянса (НАТО).

"Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров. Работаем вместе с Александром Камышиным и Рустемом Умеровым над тем, чтобы Форум стал историей успеха", — подчеркнул Кулеба.

Как ранее рассказывал "Телеграф", визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Великобритании и Франции Гранта Шаппса и Себастьяна Лекорню 28 сентября был связан с обсуждением возможностей наращивания производства оружия в Украине. Западные страны уверены, что сотрудничество в этой сфере экономически выгодно и Украине, и является прибыльным для производителей оружия в мире.