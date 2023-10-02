Почему упали балки на Дегтяревской? Последствия для Кличко

Путепровод должны были полностью разобрать, заменив прогоны и фундаменты.

30 сентября в Киеве произошел масштабный технологический инцидент: во время монтажа седьмой балки она сорвалась с креплений и обрушилась, из-за чего упали и остальные шесть уже установленных балок. Как можно видеть на многочисленных фото и видео с места инцидента, 36-метровые экспериментальные конструкции не должным образом закреплены на стреле тяжелого крана Grove. И именно это – а не качество балок – стало причиной их обвала.

Субботняя чрезвычайная ситуация ошеломила столицу. Аварийный путепровод был построен еще в 1963 году, еще в 1994 году он был признан предаварийным, а в 2017-2021 годах – как нетрудоспособный. В связи с этим было принято решение построить новое сооружение без использования элементов существующего моста. Новый путепровод на одной из наиболее загруженных транспортных артерий города должен быть введен в эксплуатацию до конца года. Работы стоимостью 920 млн гривен выполняла одесская компания "Ростдорстрой" – крупный подрядчик многих столичных объектов. В СМИ ее связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым: один из конечных бенефициаров Юрий Шумахер является депутатом Одесского городского совета от политсилы городского головы.

В Корпорации Киевавтодор, являющейся заказчиком строительства, сообщали, что путепровод должны были полностью разобрать, заменив прогоны и фундаменты. Задачей было увеличить ширину путепровода с 28 до 40 м, что позволило бы не только расширить автомобильную проезжую часть, но обустроить велодорожки. Длина самого моста должна увеличиться с 33 до 36 м. Именно на этом этапе – обустройство 36-метровых балок – и произошла авария.

"На кране в момент происшествия была нагрузка около 20 тонн, то есть на 17,2 тонны своего веса балка уже стояла на опорах. Вертикально, то есть так, как должна стоять. … я обернулся и увидел, что балка словно "сыграла", то есть немного выгнулась в сторону крана, а потом как будто назад, и начала складываться пополам, успел подумать, что она сейчас упадет на дорогу, но концы балки подались назад и мощно ударили рядом стоявшую балку.

Хотя все смонтированные ранее балки были перекреплены должным образом, как это всегда делается на подобных монтажах, но удар веса в 37 тонн все равно начал валить шестую балку, легшую на пятую и так далее. Все происходило как на замедленной съемке. Когда балки легли, они сломались под собственным весом, потому что такой тип балок не предназначен работать в каком-либо ином положении, чем в вертикальном", — описал чрезвычайное событие независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин.

Первой реакцией комментаторов было сбросить вину на производителя балок – завод железобетонных конструкций на Дарнице, входящий в структуру группы "Кузнечная". Мол, причина в "бракованных" балках, экспериментальных и поэтому они прогнулись под собственным весом. Однако и представители компании, и другие архитекторы и строители опровергают эту версию.

"Балки мостовые БМ-36 изготовлены согласно проектной документации и сертифицированы. Каждая конструкция получила документ о качестве, утвержденный Независимой мостовой инспекцией Украины. То есть каждая балка проверена и имеет соответствующий документ. Эти балки в проектной позиции способны выдерживать нагрузку в 90 тонн — это 30% больше проектной нагрузки, что доказано протоколами исследований физико-механических свойств конструкции", — написал на странице в facebook СЕО Ковальской Сергей Пилипенко.

По его словам, все балки были загружены и доставлены на строительную площадку, подрядчик по выполнению работ принял продукцию. Весь процесс погрузки и доставки балок был задокументирован. "Инцидент с разрушением произошел именно во время монтажа седьмой балки, когда шесть уже находились в проектной позиции… Имеющиеся данные обзора и показания говорят о том, что проблема возникла именно во время монтажа балки, которая по неизвестным причинам потеряла проектное положение, по ходу сбивая соседние …Выбор способа монтажа определяется подрядчиком, в данном случае RDS, на основе проекта выполнения работ, где четко определен тип механизмов, технология подъема и установки с сопроводительными расчетами», — добавил он.

В комментариях к посту Пилипенко инженер конструктор Дмитрий Макагон отмечает: "Если бы было что-то не так с балкой, то она бы сломалась во время погрузки и подъема, или дала бы такие трещины, что не заметить их было бы невозможно". "На фото видно, что балки лежат на боку и поломанные в двух точках. Если балки не выдерживают собственного веса – они ломаются посередине", — добавляет председатель правления Бориспольского комбината стройматериалов Игорь Шалимов, также подтверждая версию с нарушением технологии.

Пилипенко отметил, что существует несколько возможных вариантов подъема таких конструкций: с помощью двух кранов, одним или двумя кранами с применением траверс (специальной сплошной конструкции, позволяющей равномерно распределить нагрузку на все точки крепления, нейтрализуя влияние усилий, возникающих при работе со стропами) или одним краном, крепя напрямую стропами.

Как можно увидеть из многочисленных видео и фото с места инцидента, а также благодаря видео, зафиксировавшему сам момент падения балок, "Ростдорстрой" решил траверсы при подъеме балок тяжелым краном Grove не использовать. Более того, угол между стропами превышал 90 градусов – это существенно повышало риски того, что конструкция не выдержит. Использование стрелового крана увеличивает возможность колебаний. А учитывая тот факт, что конструкция пролетной балки очень гибкая, такие колебания приводят к большим рискам толчков, ударов, потрясений крупногабаритного груза. Что собственно, судя по всему, и вышло.

В "Ростдорстрое" (группа RDS) полностью признали вину. "При выполнении монтажа 7-й балки в проектное положение — она потеряла свою устойчивость. При падении была задета часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению других 6-ти балок пролетного строения. Учитывая сложившуюся ситуацию. устранение всех недостатков будет производиться за счет группы компаний RDS.

Отмечаем, что ущерб городскому бюджету не нанесен. Стоимость реконструкции не увеличится. Работы выполнялись согласно графику, однако из-за необходимости устранения недостатков срок ввода в эксплуатацию развязки увеличится на более поздние сроки. Отмечаем, что ответственными за выполнение работ на объекте группа компаний "RDS", — написала компания на своей странице в Facebook.

Примечательно, что блоггеры-политологи, традиционно защищающие мэра столицы Виталия Кличко, наперегонки бросились преуменьшать значение инцидента с технологическими нарушениями. Мол, городские власти не имеют никакого отношения к этому событию, а падение балок – "обычное дело" на строительстве, так что ничего чрезвычайного не произошло. Такую гиперактивность легко объяснима. Никто не сомневается, что компания Труханова зашла на миллиардный подряд в столицу за согласование с Кличко и его окружением? До этого "Ростдорстрой" проводил в столице разве что текущий ремонт улиц в несколько десятков миллионов.

Мост на Дегтяревской должен был стать "флагманским" для дальнейшего освоения одесситами столицы в рамках "дружеской поддержки" мэром Кличко мэра Труханова, находящимися по одну сторону баррикад в борьбе с центральными чиновниками. И как только станет ясно, что в аварии есть часть вины мэрии, это даст неплохие козыри для оппонентов киевской власти на всех ступенях. Не говоря уже о том, что и у самого "Ростдорстроя" должны начаться серьезные проблемы из-за проверки технологического соответствия их техники, специалистов и применяемых технологий.

Интересно, что Кличко неплохо "подстраховался" от нерадивого подрядчика. "Это очень похоже на залет. Подрядчик "Ростодорстрой" несет ответственность за уничтожение моста при строительстве ценой 920 млн грн, а у Кличко еще и почти нет финансовых обязательств. Потому что должен заплатить летом 34 млн грн для начала работ, а потом аж в декабре 116 млн. А остальные 720 млн грн он должен был платить "исключительно при наличии бюджетных ассигнований". Интересно какие теперь будут дополнительные соглашения — будут ли у них "непредвиденные проектом объемы работ"?", — написал на своей странице в Facebook главный редактор издания Наши деньги Юрий Николов.

Очевидно, теперь к этому проекту будет приковано внимание и местных активистов, и политиков, и журналистов. Что выберет Кличко – вернуться спиной к бизнес-партнеру или дурацкое общество – покажет время.