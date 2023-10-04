В ЕС дали прогнозы насчет присоединения Украины: сроки не радуют

Украине предстоит много работы на пути в ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель сделал неутешительный прогноз относительно присоединения Украины к ЕС. Сроки будут зависеть от того, как обе стороны выполнят свою "домашнюю работу".

Стать полноценным членом Союза наша страна может к 2030 году. Об этом европейский чиновник сказал в интервью изданию Spiegel.

"Да, Украина может стать частью ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свое домашнее задание", – заявил Шарль Мишель.

По его словам, Украина, как и другие страны-кандидаты, должны внедрять реформы, бороться с коррупцией и выполнять требования законодательства. Глава Евросовета добавил, что все члены ЕС должны четко осознавать дальнейший вектор развития и уметь расставлять приоритеты в контексте финансов.

Мишель подчеркнул, что ЕС не можем больше терять время. Он отметил, что страны Западных Балкан, например, 20 лет ждали вступления в ЕС. Как результат, там усиливается влияние России и Китая. "А процветающая и безопасная Украина – в наших собственных интересах. Их сопротивление России показало, что Украина должна быть в ЕС: Украина должна быть в ЕС. И уже скоро, а не когда-то. Это также доказало бы, что ЕС способен к геополитическим действиям", – считает глава Евросовета.

Тем временем, на фоне подготовки расширения Евросоюза за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан, активно обсуждается вопрос его реформирования. Франция и Германия считаются самыми влиятельными членами ЕС. По просьбе властей этих государств 12 экспертов предложили план структурной реформы объединения, чтобы ЕС был готово к принятию новых государств в дальнейшем.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что реформа ЕС не должна тормозить процесс принятия новых членов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина не успевает до октября на 100% претворить в жизнь все реформы, которые были рекомендованы Европейской комиссией еще прошлым летом.