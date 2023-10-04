В Украине создали плащ-невидимку: как он поможет военным (фото, видео)

Разработка также способна защищать от дождя и мокрого снега

В Украине создали так называемый плащ-невидимку, который вместе с другой новейшей отечественной техникой будет помогать силам обороны на фронте. Это снаряжение способно замаскировать украинских военных от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он объяснил, что плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага.

По словам Федорова, такая разработка будет полезна для украинских снайперов или групп CCO, выполняющих боевые задания. Плащ компактный и легкий - вес до 2,5 кг. Обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.

Министр также обнародовал видео, на котором продемонстрирован готовый образец плаща, прошедшего успешные испытания в полевых условиях.

"Плащ-невидимка — это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизни наших военных на фронте. Нужно еще больше", - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как разработанный в Украине дрон Perun эффективно помогает массово уничтожать живую силу и технику российских оккупантов во время контрнаступления ВСУ.