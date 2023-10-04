Арестованные российские активы должны работать на Украину уже сейчас, не дожидаясь репараций — военнослужащий Юрий Гудыменко

Арестованные российские активы нужно использовать в пользу Украины уже сейчас, не дожидаясь завершения войны. Перед государством стоят многочисленные вызовы, связанные с обеспечением ветеранов и восстановлением инфраструктуры, и на это требуются финансы и инвестиции.

Об этом в интервью для 24 канала рассказал военнослужащий и глава ОО "Українське об’єднання "Мрія" Юрий Гудыменко.

"Сейчас арестовано более 270 миллиардов долларов в российских активах. Эти деньги должны быть переданы Украине, они нужны здесь и сейчас. Для этого не нужно ждать конца войны. Мы все говорим: вернутся ветераны и должны быть рабочие места. В то же время мы говорим о том, что где-то там арестованы активы. Но это логично связано: деньги должны зайти в Украину, они приведут за собой новые инвестиции. Инвестиции создадут предприятия, а предприятия — новые рабочие места. Эти деньги позволят нам отстроить дома, куда смогут вернуться ветераны, ведь у многих уничтожено жилье, бизнес. Очень удивляюсь, почему власти не говорят об этих активах ежедневно", — подчеркнул Юрий Гудыменко.

По словам военного, скорейшее вовлечение российских арестованных активов в украинскую экономику будет стимулировать создание рабочих мест для ветеранов.

"Но это не репарации! Репарации мы будем считать отдельно. Российские активы — это штраф за вторжение, штраф за то, что эти люди пересекли нашу границу. А именно за счет репараций будут возмещаться реальные убытки с 2014 года, такие как оккупация Крыма, уничтожение городов и инфраструктуры", — подчеркнул Юрий Гудыменко.

В качестве примера он упомянул Кувейт, получивший компенсации от Ирака. "Но для Запада это новая история. Мы должны им доказывать и коммуницировать, что ничто так негативно не влияет на инвестиционную привлекательность страны, как статус стороны, не отдающей жертве деньги убийц, маньяков, насильников. А жертва в этом случае — мы", — подытожил военнослужащий.