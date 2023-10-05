Ужасная цифра: стало известно, сколько военных в Украине пропали без вести

МВД сотрудничает с органами, которые занимаются координацией поисков

В Украине во время полномасштабной войны пропавшими без вести при особых обстоятельствах числятся более 26 тысяч человек. Сведения о каждом из них ставятся на учет.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в четверг в эфире Национального телемарафона. По его словам, большая часть пропавших — военнослужащие.

"По состоянию на сейчас более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тыс. – это гражданские, около 15 тыс. – военные", — отметил он.

По его словам, данные о каждом пропавшем ставятся на учет. Около 9 тыс. семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.

"Мы сотрудничаем с Национальной полиций Украины, с Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска", — сказал Тимченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто в Украине поможет с поисками пропавшего без вести человека во время войны и что для этого будет необходимо. Однако стоит учесть, что ожидание результата может занять несколько месяцев.