Верховный суд не дал "Укринкому" пойти в банкротство и передал дело в специальную судебную палату

Дело было передано на рассмотрение специальной Палаты, в Фонде гарантирования собираются продолжать борьбу за банк.

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда Украины по делу о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания" передал это производство в специальную судебную палату, функционирующую в ВСУ.

Такое решение коллегия судей во главе с Константином Огородником приняла 5 октября после рассмотрения ходатайств от сторон и дебатов участников данного спора, сообщает "Телеграф".

"Верховный Суд утвердил: дело 913/266/20 передать на рассмотрение Судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе ВСУ. Решение вступает в законную силу с момента подписания и обжалованию не подлежит", — объявил решение председательствующий судья после совещательной комнаты.

Впоследствии, как пояснил это постановление Константин Огородников, дело в том, что данное дело рассматривается уже не первый раз в Верховном Суде, "и если сейчас принимать решение о закрытии кассационного производства, это будет фактически отход от решений, которые выносились по этому делу". .

"Так что это должно рассматриваться при участии Палаты, там есть семь человек (судей, — Авт. ), они примут это производство и назначат судебное заседание. И там Палата уже решит этот спор, в том числе с учетом предыдущих решений", — сказал он.

В комментарии "Телеграфу" представитель Фонда гарантирования вкладов по делу Юрий Шевченко заявил: "Фонд продолжит борьбу в суде, поскольку дело "Укринбанка" является принципиальным и будет иметь существенные последствия для государства и кредиторов банка. От его результатов зависит недопущение вывода с рынка банковского учреждения за пределами банковского законодательства. Ведь именно банковское законодательство определяет приоритетность прав вкладчиков и защищает их интересы”.

По его словам, на сегодняшний день существует два решения Верховного Суда, которые определяют, что прекращение банком банковской деятельности возможно исключительно в порядке, предусмотренном Законом Украины "О банках и банковской деятельности" и Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и указывают, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.

"Надеемся, что палата для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда вернет "Укринбанк" в правовое поле", — добавил Юрий Шевченко.

Напомним, ранее после двух решений Верховного Суда (в декабре 2019 и июле 2023) Фонд гарантирования вкладов начал снова "догонять" бывших собственников в судах. В частности, Верховный Суд дважды подтверждал, что финансовая компания "Укринком" не может быть правопреемницей "Укринбанка", потому что в принципе нет такого понятия, как правопреемство банков. Большая Палата Верховного суда признала, что единственным уполномоченным лицом, имеющим право принимать решения от имени "Укринбанка", является Фонд гарантирования вкладов.

В целом, по данным ФГВФЛ, на сегодняшний день требования вкладчиков "Укринбанка" достигают почти 3 млрд грн. Это:

- и те 1,8 млрд грн, которые Фонд выплатил вкладчикам в рамках гарантий, взяв ссуду в государственном бюджете, и которые сейчас крайне нужны стране в условиях войны;

- и более 607 млн грн, которые до сих пор не получили вкладчики банка по своим вкладам более чем в 200 000 грн.

В то же время в Хозяйственном суде Луганской области суд пошел на поводу у финкомпании и запрещает возвращать "Укринбанк" под контроль государства. Так, первая судебная инстанция игнорирует два решения решения Верховного Суда и открывает окно для причинения вреда государству.

Как сообщалось, в 2016 году НБУ принял решение о ликвидации "Укринбанка" и передал его в управление Фонда гарантирования. Уже после признания "Укринбанка" неплатежеспособным и передачи его в управление ФГВФЛ, а также после того, как Фонд гарантирования провел расчеты с вкладчиками "Укринбанка" на сумму в 1,8 млрд грн, бывшие акционеры банка созвали заседание наблюдательного совета финучреждения.

В обход государства юридический адрес банка перерегистрировали в Северодонецк (сейчас город под оккупацией), а в Едином государственном реестре название и статус юридического лица "Укринбанк" изменили на обычное ПАО под новым названием — "Украинская инновационная компания" ("Укринком"). После этих действий ПАО провозгласило себя правопреемником банка.