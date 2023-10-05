Мощный прогресс: Зеленский объявил хорошие новости о ПВО и оружии для Украины

Владимир Зеленский подвел итоги III саммита Европейского политического сообщества. Президент отметил, что партнеры согласны усилить систему ПВО Украины — достигнуты четкие договоренности.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении. По его словам, кроме систем ПВО Украина получит еще больше артиллерии и дальнобойного оружия от партнеров.

Глава государства поблагодарил Испанию, Италию, Францию, Германию и Великобританию за то, что они согласились передать Украине больше систем ПВО накануне осенне-зимнего периода. Это была главная тема переговоров и положительное решение однозначно поможет обезопасить украинцев от российских террористических атак.

"Я очень рад, что у нас сегодня есть мощный прогресс в этом направлении. Это шесть систем Hawk от премьер-министра Педро Санчеса и правительства Испании. Это будет совместная работа с партнерами под председательством Испании. Я очень верю, что мы сможем собрать все эти системы, и все они попадут в Украину", – отметил Владимир Зеленский.

Новость дополняется…