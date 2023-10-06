Россияне обстреляли Харьков: власти заявили о прилетах, первые детали

Пока информации о разрушениях нет

Утром 6 октября, около 6:45, Харьков оказался под обстрелом врага. Предварительно, есть в городе есть прилеты.

Информацию об атаке подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он написал, что известно о прилетах в центральной части города.

"Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города", — написал он.

Отметим, что во время взрывов в Харькове не звучал сигнал воздушной тревоги. Его включили спустя несколько минут после обстрела.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил информацию об атаке.

"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области находитесь в укрытиях", – написал он.

Дым над Харьковом

UPD. Как минимум один человек получил ранения в результате утреннего удара. Об этом сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Напомним, что регулярно Харьков подвергается обстрелам со стороны российской Белгородской области. Зачастую удары наносятся из установок С-300. Враг без разбора бьет по жилым кварталам города, из-за чего часто там гибнут люди.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 5 октября в результате ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области погиб 51 человек. Оккупанты нанесли удар по кафе, где как раз проходили поминки военного.