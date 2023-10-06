Украина готовится к новому "Рамштайну": участие впервые примет преемник Милли

Встреча пройдет в ближайшие дни

На следующей неделе в Брюсселе состоится очередное заседание контактной группы в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине. Участие в нем будут принимать глава Пентагона Ллойд Остин и новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Заседание запланировано на 10 октября.

"Министр обороны Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун отправятся в Брюссель, чтобы провести заседание контактной группы по вопросам обороны Украины", — сказано в сообщении.

Также в заседании контактной группы примут участие министры обороны и старшие военные чиновники из почти 50 стран. Они будут обсуждать ситуацию в Украине и координацию обеспечения нашей страны средствами, необходимыми для защиты от российской агрессии.

Стоит отметить, что это будет первая встреча в формате "Рамштайн", участие в которой примет новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун. Он сменил на этом посту генерала Марка Милли, занимавшего должность с 2019 года и ушедшего в отставку в конце сентября.

Чарльз Браун. Фото Getty Images

Генерал Браун служил в Европе в 2014 году, когда россия оккупировала Крым. Он занимал пост директора операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США в Европе. Кроме того, Браун имеет опыт работы в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Как сообщал "Телеграф", высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европы продолжают работать над увеличением помощи Украине. Однако это не сможет заменить поддержку со стороны США.