"Помощь не может быть неограниченной": в Италии высказались по поводу оружия для Украины

Чиновник считает, что на фронте наступил стратегический тупик

Италия и дальше будет поддерживать Украину. Но материальная помощь "не может быть неограниченной".

Об этом заявил в интервью Fanpage заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Он отметил, что помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока это не начнет приводить к опустошению собственных оборонных запасов его страны.

"Итальянская поддержка всегда была убедительной с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей вклада. С технической точки зрения это ограничение количества, в то время как с точки зрения принятия политических решений ничего не изменилось", — заявил Крозетто.

В то же время он считает, что сегодня на фронте наступил стратегический тупик, в связи с чем дело идет к "политическому решению конфликта". По его мнению, ситуация в Украине якобы ухудшается, а украинским воинам сложно вернуть утраченные позиции.

"А россии никогда не удастся завоевать нацию, на которую она напала. Мы являемся свидетелями невозможности решения конфликта на поле боя. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день анализируем более выгодные тактики для построения диалога, достижения мира и начала восстановления захваченной и расчлененной территории", — пояснил министр обороны Италии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент Польши сделал тревожное для Украины заявление из-за войны в Израиле.