Война в Украине изменит преступный мир: в охранном холдинге объяснили опасность

Отвечать криминалу придется всем сообща, говорит эксперт по вопросам безопасности

Полномасштабная война с РФ повлекла за собой бум разработки и производства дронов. Только в Украине ими занимаются, по словам главы Минцифра Михаила Федорова, более 100 компаний. Дроны ведут разведку и очень эффективно уничтожают оккупантов, они стали "глазами" и незаменимыми помощниками военных ВСУ.

Однако СЕО охранного холдинга "Шериф" Дмитрий Стрижов на форуме Security 2.0 заострил внимание на том, что развитие дронов кардинально изменит преступный мир в Украине и мире. О чем идет речь — разбирался "Телеграф".

"Раньше, когда проводили промышленную разведку, готовили нападение или заказное убийство, как правило, нанимали подготовленных людей, выполнявших эту работу. Раньше можно было установить камеры наблюдения и на ранней стадии зафиксировать какую-то подозрительную активность по отношению к предприятию или отдельным лицам. Эта война все изменила", — говорит Стрижов.

Дмитрий Стрижов призывает подумать о безопасности послевоенного времени уже сейчас

Теперь использовать дроны могут не только военные. Это перспективный инструмент для преступного мира.

"Какое-то количество преступлений, начиная с промышленной разведки и заканчивая заказными убийствами, будет происходить именно с помощью дронов, — говорит эксперт. — Условно, если раньше исполнителя убийства было найти очень трудно, потому что нужны были подготовлены люди, которые имели необходимые знания и навыки, чтобы ударить человека монтировкой по голове. С помощью дронов все это становится гораздо проще".

Например, дрон сможет приземлиться прямо на автомобиль или в мусорном контейнере ждать своего времени, чтобы взлететь и выполнить задание.

Фактически, уже сейчас нужно думать, как противостоять именно этой угрозе. Как на ранней стадии зафиксировать, что ведется слежка, что готовится атака с помощью дронов.

По словам Стрижова, вопрос пока открыт, потому что в компании каждый не будет носить антидроновую "глушилку". Ответ нужно искать всем сообща, потому что, по словам эксперта, мы все равно к нему вернемся, и произойдет это уже в ближайшее время – по окончании войны.