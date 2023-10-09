Такого не было уже год: Украина нанесла армии рф серьезный урон

За прошлую неделю было ликвидировано 3550 оккупантов

Силы обороны Украины продолжают вести тяжелые бои против российских оккупантов. На минувшей неделе украинским военным удалось достичь важного показателя по количеству уничтоженной техники противника.

Так, за прошлую неделю (2-8 октября), впервые с октября прошлого года, потери российских танков превысили 100 единиц. Такую статистику приводит russian-casualties.in.ua, основываясь на данных Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что наибольшее количество уничтоженных танков было зафиксировано в первую неделю широкомасштабной войны. Тогда оккупанты потеряли 191 танк.

По данными ресурса, за 7 дней россияне потеряли 106 танков. При этом неизвестно, какое количество боевых машин было подбито украинскими военными, а сколько танков подорвались на минах.

Потери рф в танках за неделю

Также можно отметить, что за прошлую неделю было ликвидировано 3550 оккупантов. Потери рф в технике за неделю составили:

танков: 106;

ББМ: 126;

артиллерийских систем: 181;

РСЗО: 7;

средств ПВО: 3;

самолетов: 0;

вертолетов: 0;

БПЛА: 121;

ракет: 1;

автомобильно техники: 204;

спецтехники: 21.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в боях за село Работино в Запорожской области украинские военные подбили и захватили вражеский танк Т-90М Прорыв, который российская пропаганда называет "супертанком".