Еще одна страна решила передать Украине F-16: есть и грустная новость

Бельгия продолжит работу по подготовке пилотов

В Бельгии, куда 11 октября прибыл Владимир Зеленский, сделали позитивное заявление для ВСУ. Там готовы передать нам свои истребители F-16, но есть нюанс.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в эфире Bel RTL radio. По её словам, это произойдет только в 2025 году.

При этом глава Минобороны Бельгии не сказала, сколько именно самолетов будет отправлено в Украину, но отметила, что передача боевых самолетов будет осуществлена "в зависимости от увеличения мощности наших новых F-35".

Кроме того, Бельгия продолжит работу по подготовке пилотов и предложит техническое обслуживание всего коалиционного флота F-16.

"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, вероятно, в одной из стран Европейского Союза. Пока мы еще не говорим об Украине. Мы находимся в процессе предоставления возможности Украине модернизировать свои вооруженные силы. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем простое объявление об отправке нескольких F-16", — заявила глава Минобороны Бельгии.

О характеристиках F-16, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна страна согласилась передать ВСУ свои F-16.