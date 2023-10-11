Пользуетесь столько же, а платите в два раза меньше: как украинцам сэкономить на электроэнергии

Экономия будет видна сразу

В Украине снова говорят о повышении тарифов на электроэнергию, а это может ударить по карману украинцев. Впрочем, уже сейчас существует способ, как платить за свет в два раза меньше.

Как пишет "Апостроф", одним з решений для экономии на платежках является установка двухзонных счетчиков, тарифы по которым для бытовых потребителей почти вдвое ниже. Такие приборы позволяют платить за свет не по 2,64 грн., а по 1,32 грн. за киловатт.

Стоит отметить, что в настоящее время в Украине действует разделенный тариф на электроэнергию – в дневное и ночное время. Обычная дневная ставка с 7:00 утра и до 23:00 вечера составляет 2,64 грн/кВт-ч. Ночной тариф действует с 23:00 до 7:00 и стоит вдвое меньше – 1,32 грн за киловатт-час. Таким образом, украинцы могут экономить электричество в пиковые часы нагрузок (8:00-11:00 утром и 17:00-23:00 вечером), если перенесут использование бытовой техники на ночь.

"Для этого нужно либо вручную запускать ночью самые энергоемкие приборы в работу, либо обзавестись "умной" техникой, в которой есть настройка таймера по времени (стиральная машина, бойлер", — объясняют журналисты.

Ка установить себе двухзонный счетчик

Потребителям нужно подать заявление в облэнерго на установку нового счетчика. Затем нужно самостоятельно купить прибор и ждать прихода мастера, который его установит. Тип и технические параметры устройства должны быть согласованы с поставщиком. При покупке пользователем счетчика он автоматически переходит в собственность облэнерго.

Сколько стоит такой счетчик

Цены двухзонных однофазных счетчиков электроэнергии от производителей таких заводов как Teletec (Одесса), Телекарт-прибор (Одесса), NIK (Киев, Днепропетровск), Энергомера (Харьков), Iskraemeco (Словения), ELGAMA (Литва) начинаются от 1150 грн и достигают 8800 грн. Бюджетные и наиболее востребованные счетчики, как правило, не часто бывают в наличии, поэтому нужно рассчитывать на сумму около 2000 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко снимать показатели с любого счетчика воды.