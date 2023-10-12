"Было трудно поверить": Израиль официально подтвердил, что ХАМАС обезглавливал детей

Повсюду были разбросаны изуродованные тела

В ЦАХАЛ официально подтвердили информацию СМИ о том, что ХАМАС убивал и обезглавливал детей во время нападения на Израиль. По словам военных, в это было трудно поверить.

Об этом в комментарии BBC заявил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. Он сообщил, что коронер, посетивший после резни в кибуце Беери, видел тела детей и подтвердил, как они умерли.

"Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно понять и проверить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт. Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что именно это и сделал Хамас… повсюду были разбросаны изуродованные тела", — говорит Конрикус.

Стоит отметить, что сами боевики ХАМАС отрицают свою вину в духе российской пропаганды. Несмотря на сотни фото с убитым гражданскими, там заявляют, что якобы не имеют к этому отношения, а они действуют исключительно "против военной машины [Израиля].

Напомним, что "Телеграф" следит за событиями в Израиле в режиме онлайн: Израиль сносит Сектор Газа после атаки ХАМАС: хроника новой войны на Ближнем Востоке (обновляется).

А больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".

Ранее мы писали о том, как украинцы в сети реагируют на убийства детей в Израиле.