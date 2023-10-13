Контрнаступление ВСУ отстает от графика: у Зеленского рассказали, на сколько именно

Отставание началось еще год назад

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилла Буданова, что Украина выбилась из графика в войне. По словам представителя ОП основная причина в промедлении Запада в поставках вооружения.

Об этом Подоляк заявил в интервью "24 каналу". Он отметил, что отставание от графика поставок началось еще год назад, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Вместо того, чтобы быстро сделать это осенью 2022 года, осенью все медленно разворачивалось. Отрабатывали логистику, было много согласований. Уже тогда мы вышли из графика поставки. Потому что вместо того, чтобы получить оружие через неделю, начали получать его через 3–4 месяца", — отметил он.

Зимой россия начала масштабно бить по объектам критической инфраструктуры, и на Западе, по словам Подоляка, решили посмотреть, как это повлияет на способность Украины противостоять рф.

"Решили подождать, посмотреть: будет ли влиять это на способность Украины? Посмотрели, не повлияло, устояли. Дальше они были шокированы, опять же, мы – нет, а они были шокированы наступательными действиями россии … Мы отстаем на 6–9 месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое – это одна история. Если договорились и получили через 8 месяцев – это другая история", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, говоря о шансах завершения войны в 2023 году, Кирилл Буданов сказал: "Давайте без уточнения и разъяснения всего этого – мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод. Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет ясно".

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал обстановку на фронте на фоне новой российской атаки на Авдеевском направлении. Он заявил, что украинцы работают над тем, чтобы сломать планы оккупантов.