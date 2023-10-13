Дело судьи Босого: ВККС избежала рассмотрения жалобы, сославшись на формальности – СМИ

Высшая квалификационная комиссия судей прибегла к формальностям, чтобы не рассматривать дело председателя Хозсуда Киева Вадима Босого по поводу ложных сведений в его декаларации добродетели. Члены комиссии сослались на формальность в собственном регламенте: подавать жалобу якобы следует отдельно на каждую из деклараций добродетели за год. На самом деле норму регламента можно читать по-разному, а неготовность Комиссии принимать решение по существу дела может свидетельствовать либо о внешнем давлении, либо об отсутствии внутреннего согласия по поводу судьбы этого потенциально резонансного процесса, говорится в материале Деловой столицы.

Суть дела состоит в том, что глава Хозсуда Киева, по данным активистов, фиктивно развелся с женой и благодаря этому избежал декларирования недвижимости и автомобилей, полученных сомнительным образом, однако находящихся в совместном с экс-супругой пользовании. Активисты уже подавали жалобу по поводу имущественной декларации судьи в Нацагентство по предотвращению коррупции, однако там отказали в проверке, ссылаясь на военное положение. Следовательно, СМИ предполагали, что отказ был мотивирован внешним давлением на НАПК.

В ВККС активисты обратились с просьбой проверить внесение ложных данных в декларацию добродетели, ведь нарушение здесь может привести к снятию судьи с должности.

11 октября во время рассмотрения дела члены ВККС не стали брать его в работу, сославшись на формальность. "Сообщение общественной организации оставлено без рассмотрения, поскольку не соответствует подпункту 6.2.1 Регламента Комиссии. Несоответствие заключается в том, что сообщение касается нескольких деклараций", — говорится в релизе на сайте ВККС. При этом, как указано в новости, "общественная организация не лишена права обратиться повторно в Комиссию, оформив уведомление по каждой декларации судьи Хозяйственного суда города Киева Босого Вадима Петровича отдельно".

Автор отмечает, что указанный ВККС пункт его же регламента можно читать по-разному. Например, формулировки позволяют предположить, что можно подавать жалобу и на декларацию добродетели, и на декларацию родственных связей, или что подача жалобы на одну декларацию не является обязательным, а желаемым условием.

"К тому же, необходимо акцентировать, что в конкретном случае жалоба была подана не на разные декларации, а только на декларации добродетели судьи, которые были им поданы в течение нескольких лет. Ограничение такого объединения вообще не содержится в регламенте", — подчеркивает блогер. Сомнительно, что ОО будет оспаривать такое решение ВККС – проще просто подать несколько отдельных жалоб на декларации судьи за отдельные годы и не оставить комиссии других вариантов, кроме их полноценного рассмотрения, добавляет он.

По его мнению, избрав формальный, а не объективный подход к делу судьи Босого, члены ВККС продемонстрировали, что либо не имеют готового решения (что может свидетельствовать о разногласиях как внутри "тройки", так и в целом в пределах органа), или подвергаются внешнему давлению. "Если идет дискуссия – это демократический процесс, где каждый имеет право на свое мнение, хотя в изложенных ранее фактах в отношении судьи Босого трудно не увидеть очевидного: такой судья должен быть уволен со своей должности за подачу ложных данных в декларацию добродетели... Если же справедливое и оправданное решение – как и в случае с НАПК – блокируется чиновниками Офиса Президента – это ситуация намного сложнее, ведь это означает, что круг органов в разных ветвях власти, которые могут функционировать самостоятельно и по закону, без указания "боярского перста" – постепенно сужается., а шансы реформировать по-настоящему судебную систему для перезагрузки ее в преддверии большого восстановления для эффективной работы по привлечению инвестиций и защиты прав собственности – стремительно уменьшаются", — говорится в сообщении.