Не согласовали ложь? путин впервые прокомментировал атаку на Авдеевку

слова путина опровергают заявление небензи о наступлении рф

российский диктатор владимир путин прокомментировал наступление оккупантов на Авдеевском направлении. Его слова полностью противоположны заявлениям кремлевского представителя рф при ООН василия небензи, который говорил, что "контрнаступление ВСУ закончилось, а россии началось".

Об этом путин сказал в комментарии российским пропагандистам. Так, по словам президента рф, сейчас его армия проводит "активную оборону" и "улучшает свое положение".

"Это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений. Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках", — говорит путин.

В то же время путин заявляет, что контрнаступление Украины якобы "провалилось", но ВСУ "готовят новые активные наступательные операции".

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне начали массированную атаку на Авдеевском направлении. Местные власти говорят, что наступления такой мощи рф не проводила на этом участке фронта с самого начала полномасштабного вторжения.

Также мы сообщали о том, что полковник ВСУ объяснил, зачем россиянам так нужна Авдеевка.