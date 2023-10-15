Тут у рф тотальная "победа" над Украиной: Oryx посчитали российские потери во время атаки на Авдеевку

Среди потерь есть и новейшие образцы

За последнюю неделю, когда рф начала наступление на Авдеевском направлении, её войска несут колоссальные потери. Они превосходят украинские в разы.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы Oryx, которая занимается подсчетом потерь исключительно по фото и видео. Так вот, судя по их информации, с 6 по 14 октября оккупанты потеряли 173 единицы своей техники. В потери, в частности, входят:

новейшие танки т-90М;

одни из последних модификаций танков т-72;

БТР "Ракушка";

и другие машины.

Как отмечает популярный Telegram-канал "Быть или", по количеству потерь эти штурмы под Авдеевкой могут сравниться "с Белогоровкой мая-2022 и Угледаром января-февраля-2023 (а там ещё и на Купянско-Лиманском ВС рф интенсивно штурмуют и много теряют)".

В это же время потери украинских войск за этот же период несравнимо меньше — 37 единиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин впервые прокомментировал атаку на Авдеевку.