Тут у рф тотальная "победа" над Украиной: Oryx посчитали российские потери во время атаки на Авдеевку
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Среди потерь есть и новейшие образцы
За последнюю неделю, когда рф начала наступление на Авдеевском направлении, её войска несут колоссальные потери. Они превосходят украинские в разы.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы Oryx, которая занимается подсчетом потерь исключительно по фото и видео. Так вот, судя по их информации, с 6 по 14 октября оккупанты потеряли 173 единицы своей техники. В потери, в частности, входят:
новейшие танки т-90М;
одни из последних модификаций танков т-72;
БТР "Ракушка";
и другие машины.
Как отмечает популярный Telegram-канал "Быть или", по количеству потерь эти штурмы под Авдеевкой могут сравниться "с Белогоровкой мая-2022 и Угледаром января-февраля-2023 (а там ещё и на Купянско-Лиманском ВС рф интенсивно штурмуют и много теряют)".
В это же время потери украинских войск за этот же период несравнимо меньше — 37 единиц.
Напомним, ранее мы писали о том, что путин впервые прокомментировал атаку на Авдеевку.